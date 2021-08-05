В России
46 минут назад
Россиянам разъяснили законность проверок квартир различными службами
106
Любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, должна быть обоснована законом.
Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов рассказал "ПРАЙМу", что любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, — это процесс, который закон регламентирует весьма тщательно, ведь при подобных проверках затрагиваются конституционные права граждан, поэтому даже самые серьёзные правоохранительные органы могут проверить квартиру только при наличии веских оснований и, обладая набором специальных документов, например, постановлением на обыск.
По его словам, при этом в обыденной жизни к нам в дом без приглашения приходят с проверками коммунальные службы, различные лица, контролирующие потребление энергоресурсов, и нередко это вызывает неудобства.
"Если речь идет о проверке различных приборов учёта, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее, чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки", — отмечает Миронов.
Он добавил, что в случае, когда не получилось договориться о сроках визита и вам удалось не впустить в вашу квартиру проверяющих, то, скорее всего, штурмом они ее брать не станут, но не исключено, что коммунальная служба составит акт и обратится с ним в суд, который, как показывает практика, решит вопрос в пользу проверяющих и обяжет вас открыть им дверь своей квартиры.
Миронов подчеркивает, что управляющая компания имеет право на допуск в жилые помещения своего представителя в заранее согласованное время, но не чаще одного раза в три месяца, для периодических осмотров "с целью обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм собственности, а также выполнения требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых домов".
Что касается ситуации, когда в жилое помещение пытаются попасть сотрудники аварийно-спасательных служб для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на что они имеют полное право, то даже для устранения аварии закон не предоставляет "аварийщикам" права силового метода проникновения в жильё. Но заплатить за последствия аварии придётся тому, кто препятствовал её устранению, - отметил адвокат.
Подытожив, эксперт заявил, что надо помнить о своих правах, но искать разумный компромисс.
По его словам, при этом в обыденной жизни к нам в дом без приглашения приходят с проверками коммунальные службы, различные лица, контролирующие потребление энергоресурсов, и нередко это вызывает неудобства.
"Если речь идет о проверке различных приборов учёта, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее, чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки", — отмечает Миронов.
Он добавил, что в случае, когда не получилось договориться о сроках визита и вам удалось не впустить в вашу квартиру проверяющих, то, скорее всего, штурмом они ее брать не станут, но не исключено, что коммунальная служба составит акт и обратится с ним в суд, который, как показывает практика, решит вопрос в пользу проверяющих и обяжет вас открыть им дверь своей квартиры.
Миронов подчеркивает, что управляющая компания имеет право на допуск в жилые помещения своего представителя в заранее согласованное время, но не чаще одного раза в три месяца, для периодических осмотров "с целью обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм собственности, а также выполнения требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых домов".
Что касается ситуации, когда в жилое помещение пытаются попасть сотрудники аварийно-спасательных служб для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на что они имеют полное право, то даже для устранения аварии закон не предоставляет "аварийщикам" права силового метода проникновения в жильё. Но заплатить за последствия аварии придётся тому, кто препятствовал её устранению, - отметил адвокат.
Подытожив, эксперт заявил, что надо помнить о своих правах, но искать разумный компромисс.
106