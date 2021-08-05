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сегодня, 10:38

В Москве задержан выбросивший из окна 2-летнего сына мужчина

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#падение с высоты #задержание

Мужчину, выбросившего из окна дома своего маленького сына, задержали в Москве.

На юго-востоке Москвы задержали отца, выбросившего малолетнего сына из окна квартиры на пятом этаже, - сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

"В настоящее время его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что накануне вечером вблизи жилого дома в Москве, расположенного по улице Шумилова, был обнаружен 2-годовалый мальчик с травмами, характерными при падении с высоты. Ребёнок в тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщал СК РФ по городу Москве.

Установлено, что ребёнка выбросил с балкона 5-этажа отец, после чего скрылся.

Следственными органами по Юго-Восточному административному округу ГУ СК РФ по городу Москве было возбуждено и расследуется уголовное дело о покушении на убийство малолетнего по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Спасение мальчика попало на видео, - передает Lenta.ru. Запись произошедшего на улице Шумилова опубликовал Telegram-канал Mash. По сведениям канала, отцом мальчика является 24-летний Леонид Кудрявцев. Соседи утверждают, что малыш был в сознании, общался и говорил, что ему больно. Кудрявцев в это время смотрел на своего лежащего на асфальте сына из окна. По их словам, скорая приехала на вызов очень быстро.
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#падение с высоты #задержание

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