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Прокуратура Москвы проводит проверку по факту травмирования ребёнка в одном из столичных батутных центров
7-летняя девочка получила черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения в одном из московских батутных центров.
В июле в батутном центре, расположенном на юго-востоке Москве, 7-летняя девочка получила телесные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму. Малышка была доставлена в одну из детских городских больниц, где получает необходимую медицинскую помощь. По данному факту следственными органами ГУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба следственного комитета.
Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что 2 августа на площадке, расположенной вблизи улицы Раменки в городе Москве, на 10-летнего мальчика упали хоккейные ворота. Ребенок доставлен в больницу, где после обследования у него диагностированы ссадины головы. По данному факту следственными органами ГУ СК РФ по региону также проводится доследственная проверка, в рамках которой следователи дадут правовую оценку происшествию по той же статье.
Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что 2 августа на площадке, расположенной вблизи улицы Раменки в городе Москве, на 10-летнего мальчика упали хоккейные ворота. Ребенок доставлен в больницу, где после обследования у него диагностированы ссадины головы. По данному факту следственными органами ГУ СК РФ по региону также проводится доследственная проверка, в рамках которой следователи дадут правовую оценку происшествию по той же статье.