В России

сегодня, 16:20

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту травмирования ребёнка в одном из столичных батутных центров

137
#несчастный случай #дети #батут #проверка

7-летняя девочка получила черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения в одном из московских батутных центров.

В июле в батутном центре, расположенном на юго-востоке Москве, 7-летняя девочка получила телесные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму. Малышка была доставлена в одну из детских городских больниц, где получает необходимую медицинскую помощь. По данному факту следственными органами ГУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба следственного комитета.

Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что 2 августа на площадке, расположенной вблизи улицы Раменки в городе Москве, на 10-летнего мальчика упали хоккейные ворота. Ребенок доставлен в больницу, где после обследования у него диагностированы ссадины головы. По данному факту следственными органами ГУ СК РФ по региону также проводится доследственная проверка, в рамках которой следователи дадут правовую оценку происшествию по той же статье.
137
#несчастный случай #дети #батут #проверка

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России могут ввести налог на мясо
#мясо #налог
В России могут ввести налог на мясо

сегодня, 16:09

В России
Столичная полиция проводит проверку по факту столкновения автобуса с грузовиком
#ДТП #авария #столкновение
Столичная полиция проводит проверку по факту столкновения автобуса с грузовиком

сегодня, 15:49

В России
Дистанционно проголосовать на выборах смогут 10 млн россиян

сегодня, 14:43

В России
#недвижимость
Россияне увеличили спрос на «вторичку» в ипотеку

сегодня, 14:38

В России
Климатолог предупредил об увеличении смертности от волн жары в России
#жара #глобальное потепление #климат
Климатолог предупредил об увеличении смертности от волн жары в России

сегодня, 14:21

В России
В страшной аварии с грузовиком в Пензенской области погиб водитель легковушки
#ДТП #авария #грузовик
В страшной аварии с грузовиком в Пензенской области погиб водитель легковушки

сегодня, 14:03

В России