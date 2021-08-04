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Столичная полиция проводит проверку по факту столкновения автобуса с грузовиком
4 августа на 29-м километре Боровского шоссе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком коммунальных служб.
Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами полиции по факту ДТП с рейсовым автобусом в Новой Москве, - сообщает надзорное ведомство.
4 августа в 12:30 на 29 км Боровского шоссе произошло столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля коммунальных служб.
В салоне находилось 20 пассажиров. Движение было перекрыто по двум полосам в сторону центра, - передает "Говорит Москва".
Пострадали 11 человек, включая двоих детей. Пятеро пассажиров находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжёлом состоянии, они госпитализированы., - сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
Ранее на сайте ГУ МВД столицы сообщалось, что в результате аварии пострадали 10 пассажиров автобуса. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Позднее в пресс-службе уточнили, что спасательный вертолет Московского авиационного центра забрал с места ДТП мужчину.
"Мужчину находящегося в тяжелом состоянии забрал вертолет МАЦ. Среди пострадавших есть беременная женщина, у которой предварительный диагноз - черепно-мозговая травма", - добавили в ГИБДД и отметили, что количество пострадавших может увеличиться.
Источник "Интерфакса" говорил о десяти пострадавших. По данным источника, в момент столкновения в автобусе было свыше 30 человек
Рейсовый автобуса № 750, ехавший из аэропорта "Внуково", и поливальная машина "КамАЗ" столкнулись около 12:30 у дома 1, корпус 1 по Боровскому шоссе.
В Дептрансе уточнили, что у водителя автобуса стаж работы 30 лет, а в "Мосгортрансе" он работает 11 лет. Перед рейсом он прошел медосмотр. Одной из предварительных причин ДТП в департаменте назвали "необеспечение безопасности при производстве дорожных работ". Источник предполагал, что водитель грузовика не уступил дорогу автобусу при перестроении.
В Дептрансе Москвы ранее сообщили о как минимум восьми пострадавших, среди которых беременная женщина.
По предварительной версии, водитель автобуса во время обгона не справился с управлением. В результате машину занесло, она боком врезалась в грузовик.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства происшествия.
4 августа в 12:30 на 29 км Боровского шоссе произошло столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля коммунальных служб.
В салоне находилось 20 пассажиров. Движение было перекрыто по двум полосам в сторону центра, - передает "Говорит Москва".
Пострадали 11 человек, включая двоих детей. Пятеро пассажиров находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжёлом состоянии, они госпитализированы., - сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
Ранее на сайте ГУ МВД столицы сообщалось, что в результате аварии пострадали 10 пассажиров автобуса. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Позднее в пресс-службе уточнили, что спасательный вертолет Московского авиационного центра забрал с места ДТП мужчину.
"Мужчину находящегося в тяжелом состоянии забрал вертолет МАЦ. Среди пострадавших есть беременная женщина, у которой предварительный диагноз - черепно-мозговая травма", - добавили в ГИБДД и отметили, что количество пострадавших может увеличиться.
Источник "Интерфакса" говорил о десяти пострадавших. По данным источника, в момент столкновения в автобусе было свыше 30 человек
Рейсовый автобуса № 750, ехавший из аэропорта "Внуково", и поливальная машина "КамАЗ" столкнулись около 12:30 у дома 1, корпус 1 по Боровскому шоссе.
В Дептрансе уточнили, что у водителя автобуса стаж работы 30 лет, а в "Мосгортрансе" он работает 11 лет. Перед рейсом он прошел медосмотр. Одной из предварительных причин ДТП в департаменте назвали "необеспечение безопасности при производстве дорожных работ". Источник предполагал, что водитель грузовика не уступил дорогу автобусу при перестроении.
В Дептрансе Москвы ранее сообщили о как минимум восьми пострадавших, среди которых беременная женщина.
По предварительной версии, водитель автобуса во время обгона не справился с управлением. В результате машину занесло, она боком врезалась в грузовик.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства происшествия.