В Липецкой области до +30

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона - существенных осадков не ожидается. 7 августа в регионе прогнозируется сильная жара, когда дневные температуры составят от +32 до +37.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 августа - 20-22 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы, 6 августа – 22-24 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше нормы, 7 августа – 26-28 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от +10 до +15 градусов, днем будет от +25 до +30 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +27 до +29 градусов.



День 5 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 6 градусов тепла.

