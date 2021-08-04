Погода в Липецке

49 минут назад

В Липецкой области до +30

2 286
#жара
1
В Липецкой области до +30

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона - существенных осадков не ожидается. 7 августа в регионе прогнозируется сильная жара, когда дневные температуры составят от +32 до +37.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 августа - 20-22 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы, 6 августа – 22-24 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше нормы, 7 августа – 26-28 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от +10 до +15 градусов, днем будет от +25 до +30 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +27 до +29 градусов. 

День 5 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 6 градусов тепла.  
2 286
#жара
1

Комментарии (2)

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Хорошая погода

15 минут назад
Когда же уже у нас будет вечное лето?! Надоели холод, грязь и фантастические счета за отопление!
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Максим

26 минут назад
А когда же уже будет минус - 30?! Надоела эта жара!!
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