49 минут назад
В Липецкой области до +30
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона - существенных осадков не ожидается. 7 августа в регионе прогнозируется сильная жара, когда дневные температуры составят от +32 до +37.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от +10 до +15 градусов, днем будет от +25 до +30 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днем будет от +27 до +29 градусов.
День 5 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 6 градусов тепла.
Хорошая погода
Максим