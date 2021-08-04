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Российские спортсменки завоевали золото в соревнованиях по синхронному плаванию дуэтов на Олимпиаде в Токио
Российская синхронистка Светлана Ромашина, которая 4 августа вместе со Светланой Колесниченко одержала победу в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио, стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.
Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко одержали поебду в соревнованиях дуэтов в синхронном плавании на Олимпиаде в Токио и принесли нашей стране 14-е по счету золото в копилку медалей.
Они получили от судей 195,9079 балла, - передает МАТЧ ТВ.
Серебро завоевали китаянки Сючен Хуанг и Веньян Сун, на их счету 192,4499 балла. Бронзу — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620 балла).
Таким образом, Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой и самой титулованной синхронисткой, Колесниченко — двукратной чемпионкой Игр.
Ромашина стала первой шестикратной олимпийской чемпионкой в истории Игр, выиграв в Токио в дуэте со Светланой Колесниченко. Пятикратными чемпионками являются Наталья Ищенко и Анастасия Давыдова.
Ромашина объявила, что Олимпийские Игры в Токио станут последними в ее спортивной карьере.
"У меня планка - Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не то, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает "а надо ли вообще куда-то бежать?", - рассказала спортсменка РИА Новости.
Кроме победы в Токио, 31-летняя Ромашина завоевала олимпийское золото в группе в 2008 году в Пекине, в Лондоне и Рио-де-Жанейро на ее счету было два золота в дуэте с Ищенко и в группе.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.