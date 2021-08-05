Доброе утро, Липецк!

А вот и четверг, 5 августа. Сегодня в Липецке с молодежью поговорят о наркотиках. Врач расскажет о профилактике инсульта. Всех желающих ждут на мастер-класс по рисованию. Открывается мультимедийная выставка — признание. Санитарные врачи рассказали, как правильно выбирать дыни и арбузы.

Погода



В Липецке сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +27 до +29 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с.



День 5 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 6 градусов тепла.



Дороги



Коммунальщики продолжают работы на перекрестке улиц Пушкина и Советской, так что при движении в сторону площади Победы можно попасть в «бутылочное горлышко». Советуем построить маршрут в объезд.



ЛипецкЯндекс.Карты





Сезон заготовок



Липчанка Татьяна делится своим рецептом любимой многими кабачковой икры. Ее можно сделать быстро и экономично.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нечаянная домохозяйка (@vmoemsady)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Эфир с врачом



В 11:00 облздрав запустит прямой эфир с участием заведующего неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Игоря Гринёва. Тема эфира - «Профилактика инсульта: меры предотвращения и неотложной помощи».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Управление здравоохранения ЛО (@uzalo48)



Книжный ремонт



В Липецке набирают волонтеров-ассистентов реставраторов книг. Добровольцам предстоит принять участие в акции «День книголюбов». Волонтерам поручат готовить книги к их передаче в пункт буккроссинга. Единственное требование к добровольцам — российское гражданство. Подробности можно



Прививки на шопинге



В четверг мобильные пункты вакцинации работают в торговых центрах «Европа», «Октябрьский», «Москва», «Ривьера», «Ноябрьский», «Радуга» и в офисе врача общей практики в 19 микрорайоне.







Арбузы и дыни



Санитарные врачи подготовили памятку о правилах выборах бахчи.









Призы за знания



Сегодня городской отдел по работе с молодежью запустит в своем



Важный разговор



Сегодня в коворкинг-пространстве ГДМ «Октябрь» состоится встреча молодежи с представителями управления по контролю за оборотом наркотиков. Целью встречи - качественное улучшение антинаркотической работы с молодежью в городе, направленной на сохранение и укрепление здоровья.



«Моя Вселенная»



5 августа состоится открытие мультимедийного проекта «Моя Вселенная» липецкого фотографа Ирины Хожаиновой под кураторством Ирины Чмырёвой. Проект – признание в материнской любви и наблюдение фотографа за маленьким человеком, который открывает для себя живой космос. В составе экспозиции 30 черно-белых фотографий, сделанных в 2018-2021 годах.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Галерея Буксир (@gallerybuksir)



Бесплатная изостудия



Сегодня в 18:30 в областной научной библиотеке начнется бесплатный мастер-класс по работе с акварелью (12+) под руководством художника Екатерины Бурковой. Как обещают организаторы, всего за два часа каждый сможет нарисовать настоящую картину. Справки по телефону 726-109.



Новинки кино



Сегодня на экраны липецких кинотеатров выходят сразу восемь новых картин — от свежих мультиков и ужастика до продолжения успешной франшизы и 4К-реставрации шедевра Жан-Люка Годара. Расскажем о трех интересных лентах.



«На последнем дыхании» (1960, 16+). В российский прокат выходит один из важнейших фильмов в истории кино — «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, криминальная драма с Жан-Полем Бельмондо. Демонстрироваться будет 4К-реставрация, подготовленная к прошлогоднему 60-летнему юбилею фильма. Все сеансы пройдут на французском языке с русскими субтитрами.





«Полночь на злаковом поле» (18+). Брюс Уиллис и Меган Фокс ловят маньяка, убивающего проституток.





«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (18+). Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма Белль Рив — для преступников со сверхспособностями. Она же — ад. Она же — база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц».







Фото: best-wallpaper.net



В Липецке сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +27 до +29 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с.День 5 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 6 градусов тепла.Коммунальщики продолжают работы на перекрестке улиц Пушкина и Советской, так что при движении в сторону площади Победы можно попасть в «бутылочное горлышко». Советуем построить маршрут в объезд.Липчанка Татьяна делится своим рецептом любимой многими кабачковой икры. Ее можно сделать быстро и экономично.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В 11:00 облздрав запустит прямой эфир с участием заведующего неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Игоря Гринёва. Тема эфира - «Профилактика инсульта: меры предотвращения и неотложной помощи».В Липецке набирают волонтеров-ассистентов реставраторов книг. Добровольцам предстоит принять участие в акции «День книголюбов». Волонтерам поручат готовить книги к их передаче в пункт буккроссинга. Единственное требование к добровольцам — российское гражданство. Подробности можно узнать здесь В четверг мобильные пункты вакцинации работают в торговых центрах «Европа», «Октябрьский», «Москва», «Ривьера», «Ноябрьский», «Радуга» и в офисе врача общей практики в 19 микрорайоне.Санитарные врачи подготовили памятку о правилах выборах бахчи.Сегодня городской отдел по работе с молодежью запустит в своем паблике онлайн-викторину. В течение трех дней будут публиковать по два вопроса на знание истории родного края. Авторы самых полных ответов получат книги — классические произведения и издания по истории родного края. Принять участие в викторине смогут все желающие.Сегодня в коворкинг-пространстве ГДМ «Октябрь» состоится встреча молодежи с представителями управления по контролю за оборотом наркотиков. Целью встречи - качественное улучшение антинаркотической работы с молодежью в городе, направленной на сохранение и укрепление здоровья.5 августа состоится открытие мультимедийного проекта «Моя Вселенная» липецкого фотографа Ирины Хожаиновой под кураторством Ирины Чмырёвой. Проект – признание в материнской любви и наблюдение фотографа за маленьким человеком, который открывает для себя живой космос. В составе экспозиции 30 черно-белых фотографий, сделанных в 2018-2021 годах.Сегодня в 18:30 в областной научной библиотеке начнется бесплатный мастер-класс по работе с акварелью (12+) под руководством художника Екатерины Бурковой. Как обещают организаторы, всего за два часа каждый сможет нарисовать настоящую картину. Справки по телефону 726-109.Сегодня на экраны липецких кинотеатров выходят сразу восемь новых картин — от свежих мультиков и ужастика до продолжения успешной франшизы и 4К-реставрации шедевра Жан-Люка Годара. Расскажем о трех интересных лентах.«На последнем дыхании» (1960, 16+). В российский прокат выходит один из важнейших фильмов в истории кино — «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, криминальная драма с Жан-Полем Бельмондо. Демонстрироваться будет 4К-реставрация, подготовленная к прошлогоднему 60-летнему юбилею фильма. Все сеансы пройдут на французском языке с русскими субтитрами.«Полночь на злаковом поле» (18+). Брюс Уиллис и Меган Фокс ловят маньяка, убивающего проституток.«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (18+). Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма Белль Рив — для преступников со сверхспособностями. Она же — ад. Она же — база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц».