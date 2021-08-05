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Доброе утро, Липецк!
А вот и четверг, 5 августа. Сегодня в Липецке с молодежью поговорят о наркотиках. Врач расскажет о профилактике инсульта. Всех желающих ждут на мастер-класс по рисованию. Открывается мультимедийная выставка — признание. Санитарные врачи рассказали, как правильно выбирать дыни и арбузы.
В Липецке сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +27 до +29 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с.
День 5 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 6 градусов тепла.
Дороги
Коммунальщики продолжают работы на перекрестке улиц Пушкина и Советской, так что при движении в сторону площади Победы можно попасть в «бутылочное горлышко». Советуем построить маршрут в объезд.
Сезон заготовок
Липчанка Татьяна делится своим рецептом любимой многими кабачковой икры. Ее можно сделать быстро и экономично.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Эфир с врачом
В 11:00 облздрав запустит прямой эфир с участием заведующего неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Игоря Гринёва. Тема эфира - «Профилактика инсульта: меры предотвращения и неотложной помощи».
Книжный ремонт
В Липецке набирают волонтеров-ассистентов реставраторов книг. Добровольцам предстоит принять участие в акции «День книголюбов». Волонтерам поручат готовить книги к их передаче в пункт буккроссинга. Единственное требование к добровольцам — российское гражданство. Подробности можно узнать здесь.
Прививки на шопинге
В четверг мобильные пункты вакцинации работают в торговых центрах «Европа», «Октябрьский», «Москва», «Ривьера», «Ноябрьский», «Радуга» и в офисе врача общей практики в 19 микрорайоне.
Арбузы и дыни
Санитарные врачи подготовили памятку о правилах выборах бахчи.
Призы за знания
Сегодня городской отдел по работе с молодежью запустит в своем паблике онлайн-викторину. В течение трех дней будут публиковать по два вопроса на знание истории родного края. Авторы самых полных ответов получат книги — классические произведения и издания по истории родного края. Принять участие в викторине смогут все желающие.
Важный разговор
Сегодня в коворкинг-пространстве ГДМ «Октябрь» состоится встреча молодежи с представителями управления по контролю за оборотом наркотиков. Целью встречи - качественное улучшение антинаркотической работы с молодежью в городе, направленной на сохранение и укрепление здоровья.
«Моя Вселенная»
5 августа состоится открытие мультимедийного проекта «Моя Вселенная» липецкого фотографа Ирины Хожаиновой под кураторством Ирины Чмырёвой. Проект – признание в материнской любви и наблюдение фотографа за маленьким человеком, который открывает для себя живой космос. В составе экспозиции 30 черно-белых фотографий, сделанных в 2018-2021 годах.
Бесплатная изостудия
Сегодня в 18:30 в областной научной библиотеке начнется бесплатный мастер-класс по работе с акварелью (12+) под руководством художника Екатерины Бурковой. Как обещают организаторы, всего за два часа каждый сможет нарисовать настоящую картину. Справки по телефону 726-109.
Новинки кино
Сегодня на экраны липецких кинотеатров выходят сразу восемь новых картин — от свежих мультиков и ужастика до продолжения успешной франшизы и 4К-реставрации шедевра Жан-Люка Годара. Расскажем о трех интересных лентах.
«На последнем дыхании» (1960, 16+). В российский прокат выходит один из важнейших фильмов в истории кино — «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, криминальная драма с Жан-Полем Бельмондо. Демонстрироваться будет 4К-реставрация, подготовленная к прошлогоднему 60-летнему юбилею фильма. Все сеансы пройдут на французском языке с русскими субтитрами.
«Полночь на злаковом поле» (18+). Брюс Уиллис и Меган Фокс ловят маньяка, убивающего проституток.
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (18+). Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма Белль Рив — для преступников со сверхспособностями. Она же — ад. Она же — база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц».
Фото: best-wallpaper.net