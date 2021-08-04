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Россияне увеличили спрос на «вторичку» в ипотеку

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#недвижимость
Интерес ипотечных заемщиков сместился в сторону вторичного рынка, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. Так, доля обращений за ссудой для покупки готового жилья выросла на 10-20 п.п.  

В Райффайзенбанке по состоянию на июнь впервые количество обращений за ипотекой на вторичном рынке превысило заявки на другие программы, составив 60%. Год назад показатель равнялся 44%, рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования банка Антон Красильников.  

Доля заявок на оформление кредитов на вторичном рынке в июле увеличилась до 36% с 22% в январе, сообщил директор ипотечного бизнеса «Дом.рф» Игорь Ларин. Тенденцию смещения интереса заемщиков также подтвердили в Росбанке, «Санкт-Петербурге» и «Открытии». В МКБ повышения ипотечного спроса на вторичную недвижимость не наблюдается. Но в то же время с прошлого года ее доля в ипотечном портфеле выросла на 50%: сейчас банк акцентировал внимание на развитии этого продукта, указали там.  

Главной причиной такой тенденции в банках называют корректировку условий госпрограммы по льготной ипотеке и низкие ставки. Эксперты считают, что повышенный спрос на вторичное жилье сохранится до конца 2021-го в условиях роста цен на «первичку» и ограничений господдержки. Доля купленного в ипотеку готового жилья достигнет 68-70%, прогнозируют специалисты. 
131
#недвижимость

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