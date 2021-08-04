В Ельце установят новую карусель и парковый диван

Городская администрация ищет подрядчиков для благоустройства дворов.

Управление коммунального хозяйства мэрии Ельца объявило три электронных аукциона на благоустройства города. На создание новых детских и спортивных площадок готовы потратить до 5,4 млн рублей. Все эти работы должны быть выполнены до 15 ноября.



Возле дома №2 по улице Грибоедова планируют сделать две площадки — для детей и для занятий спортом. Во дворе установят большой игровой комплекс, три качели, две качалки, горку, ворота для мини-футбола, спортивный манеж со скамьей для прокачки пресса, стойки для игры в баскетбол. Максимальная стоимость услуг определена в 1 920 396 рублей.



В 1 656 272 рубля оценили похожие работы в районе дома № 14 по переулку Мало-Томскому. Здесь должна появиться детская игровая площадка. На ней установят три игровых комплекса для детей разного возраста, карусель, две качалки, две качели, песочницу с навесом, парковый диван, спортивное оборудование, турники, скамейки, урны и беседку со столом.



1 925 898 рублей готов заплатить за монтаж спортивной площадки и установку тренажеров у дома №2 по улице Липецкой. Здесь смонтируют гребной тренажер, эллиптический тренажер, «двойные лыжи», «велосипед», поставят оборудование для игр в баскетбол и мини-футбол.



Благоустройство городских территорий проходит в рамках программы «Формирование современной городской среды Ельца». Подрядчиков планируют определить до середины августа. Их услуги оплатят из городского бюджета.