Коронавирус

23 минуты назад

За сутки в Липецкой области выявили 241 случай COVID-19, 8 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 241 случай COVID-19, 8 человек умерли

Для сравнения 4 августа 2020 года было выявлено 18 случаев.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 241 новый случай коронавируса, 8 человек умерли, 219 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 40 693 случая COVID-19, выздоровели 34 944 человека, умерли 1 176 человек.

В России за сутки выявлены 22 589 случаев COVID-19, выздоровели 20 096 человек, умерли — 790 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 356 784 случая COVID-19, выздоровели 5 679 842 человека, умерли — 161 715 человек.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Липчанин

9 минут назад
Может пора объявить о не профессионализме медиков
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