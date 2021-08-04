Коронавирус
23 минуты назад
За сутки в Липецкой области выявили 241 случай COVID-19, 8 человек умерли
1 192
Для сравнения 4 августа 2020 года было выявлено 18 случаев.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 241 новый случай коронавируса, 8 человек умерли, 219 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 40 693 случая COVID-19, выздоровели 34 944 человека, умерли 1 176 человек.
В России за сутки выявлены 22 589 случаев COVID-19, выздоровели 20 096 человек, умерли — 790 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 356 784 случая COVID-19, выздоровели 5 679 842 человека, умерли — 161 715 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 40 693 случая COVID-19, выздоровели 34 944 человека, умерли 1 176 человек.
В России за сутки выявлены 22 589 случаев COVID-19, выздоровели 20 096 человек, умерли — 790 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 356 784 случая COVID-19, выздоровели 5 679 842 человека, умерли — 161 715 человек.
1 192
Липчанин