Общество

32 минуты назад

Посещение торгового центра без маски обошлось липчанину в 7`500 рублей

13 763
#масочный режим #нарушение #коронавирус
1
Посещение торгового центра без маски обошлось липчанину в 7`500 рублей

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушение масочного режима.

Правобережный районный суд привлек к ответственности жителя Липецка за административное правонарушение по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ за несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории региона.

Как указано в материалах суда, мужчина зашел утром 7 июля в торговый центр «Радуга». Он был без медицинской маски, закрывающей рот и нос, при значительном скоплении людей. Этим он нарушил пункт 1.6.5 постановления администрации Липецкой области от 26.03.2020 № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». В прошлом году липчанин уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в штрафа в 7 500 рублей.
13 763
#масочный режим #нарушение #коронавирус
1

Комментарии (13)

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@@@

4 минуты назад
Письмо от 22.07.2020 N 09-11169-2020-40 «О штрафах Роспотребнадзора» — в нем говорится, что все предлагаемые меры носят рекомендательный характер и штрафы за них не предусмотрены. Отлично придумали штрафовать за воздух ! Бабло капает !
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Mikl

6 минут назад
Если суд выяснил, что гражданин является инфицированным и не носил маску, то его могут оштрафовать или примен ить более крутые меры. Если гражданин не был больным, то применять к нему меры наказания является нарушением прав человека
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8

6 минут назад
А то что у человека гипоксия от этих намордников никого не волнует. Задолбали со своим корова вирусом .
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Гостья1

8 минут назад
Не его защищаю,но если привлекать за отсутствие масок при посещении общественных мест,посмотрите снимки на город 48ру и принимайте меры ко всем ,кто попал на сайт начиная с праздника проводы зимы.Кого наказали?Я призываю всех принимать меры защиты. Но и наказание должно быть для всех нарушителей. Если маски для всех обязательны,тогда и наказание для всех обязательно.
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!!!!

9 минут назад
Это не маска на лице , а тряпка от пыли. Их ногами трамбуют . Пусть по ГОСТу выдают средства индивидуальной защиты.
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гость

11 минут назад
на 1 раз мне присудили предупреждение,теперь я более осторожен.
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Билли Бонс

18 минут назад
Доведёте людей...
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МестныйЯ

19 минут назад
А он и не обязан был входить со своей маской. По тем же людоедским поправкам по ЧС, ТЦ был обязан обеспечить посетителей масками. И Роспотребсоюз сам же признался, что "маски не являются защитой от вирусосодержащей среды"!
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вова

19 минут назад
Вот так!!! Люди - новая НЕФТЬ. Скоро вы все будете должны! И доить вас будут всегда!
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Ь

21 минуту назад
В любом автобусе 99% пассажиров без масок, а значительное скопление людей там больше чем в т.ц. Радуга. Выходит он там попал случайно под раздачу..
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