Посещение торгового центра без маски обошлось липчанину в 7`500 рублей

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушение масочного режима.

Правобережный районный суд привлек к ответственности жителя Липецка за административное правонарушение по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ за несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории региона.



Как указано в материалах суда, мужчина зашел утром 7 июля в торговый центр «Радуга». Он был без медицинской маски, закрывающей рот и нос, при значительном скоплении людей. Этим он нарушил пункт 1.6.5 постановления администрации Липецкой области от 26.03.2020 № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». В прошлом году липчанин уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение.



Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в штрафа в 7 500 рублей.

