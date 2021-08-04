Экономика
15 минут назад
Что потеряет Липецкая область и другие региональные бюджеты от введения экспортных пошлин на металл?
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С 1 августа и до конца 2021 года в России действуют временные пошлины на экспорт цветных и черных металлов.
По мнению правительства, 15% с выручки от продажи металлов в дальнее зарубежье должны помочь защитить внутренний рынок от роста цен. Однако эксперты опасаются оборотной стороны этого намерения.
Пошлины на цветные и черные металлы пока введены как временные, они действуют пять месяцев, до конца года. В правительстве рассчитывают, что полученные от пошлин средства позволят компенсировать подорожание металлопродукции на внутреннем рынке в результате роста мировых котировок.
По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 миллиардов рублей – по словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, это не более 20-25% сверхприбыли, которую российские предприятия получили благодаря росту цен на металлы за рубежом.
Между тем, в самой металлургической отрасли считают, что новая мера может отрицательно сказаться на металлургических компаниях. Например, как передает BFM.RU, глава Совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов еще в июне говорил, что наши экспортные пошлины станут подарком для европейских металлургов, которые получат конкурентное преимущество. И пополнение бюджета страны таким способом в то же время позволит получать прибыль от сложившейся ситуации иностранным конкурентам.
Повлиять на внутренние цены мог бы рост производства, связанный с вложением инвестиций в отрасль. Например, как сообщает «Новая Газета», с 2001 года металлурги вложили в развитие около 3 триллионов рублей, инновационные проекты реализовывали 29% металлургических компаний, что в три раза выше среднего уровня по стране. С 2014 по 2020 годы инвестиции металлургов в основной капитал выросли на 20,2%, в то время как в целом по стране этот показатель упал почти на 10%.
Изъятие доходов может отрицательно сказаться на инвестициях металлургов в собственное развитие и – как итог – в бюджетные поступления. Российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что российские металлурги из-за введения экспортных пошлин уже потеряли 50 миллиардов долларов. Более того, часть заводов уже заявила о риске остановки работы – такую вероятность озвучили предприятия в Челябинской и Саратовской областях, Красноярском и Хабаровском крае. В этом случае за кратковременным получением дополнительной прибыли в бюджет может последовать сокращение инвестиций, в том числе в новые технологии, снижение реальных доходов населения.
Металлурги играют заметную роль в формировании региональных бюджетов. Так, по данным, приведенным «Новой газетой», в Липецкой, Белгородской, Магаданской области и на Чукотке их «доля» в формировании бюджетов выше половины. Еще в 11 регионах компании металлургических отраслей дают от 20 до 50% налогов.
По информации источников GOROD48, в администрации Липецкой области уже предполагают значительное снижение доходной части регионального бюджета из-за этих нововведений - новые экспортные пошлины безусловно снизят налог на прибыль Новолипецкого комбината, что соответственно уменьшит налоговые отчисления металлургов в бюджет области. На сколько? Пока не известно, ведь предполагается, что разные виды металлопродукции будет облагаться разными пошлинами. Также на размер налогов, которые попадут в региональный бюджет, будет влиять рыночная конъюнктура — никто не знает, какими будут цены на чугун, металл, прокат. Но речь идет не только о пошлинах. Необходимо держать в уме потери отрасли от введенного в ЕС углеводородного налога на продукцию российских металлургов. Поэтому сегодня правительством поручено Минпромторгу РФ просчитать полученные государством выгоды от вводимых экспортных пошлин на металл и потери металлургических предприятий.
Пошлины на цветные и черные металлы пока введены как временные, они действуют пять месяцев, до конца года. В правительстве рассчитывают, что полученные от пошлин средства позволят компенсировать подорожание металлопродукции на внутреннем рынке в результате роста мировых котировок.
По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 миллиардов рублей – по словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, это не более 20-25% сверхприбыли, которую российские предприятия получили благодаря росту цен на металлы за рубежом.
Между тем, в самой металлургической отрасли считают, что новая мера может отрицательно сказаться на металлургических компаниях. Например, как передает BFM.RU, глава Совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов еще в июне говорил, что наши экспортные пошлины станут подарком для европейских металлургов, которые получат конкурентное преимущество. И пополнение бюджета страны таким способом в то же время позволит получать прибыль от сложившейся ситуации иностранным конкурентам.
Повлиять на внутренние цены мог бы рост производства, связанный с вложением инвестиций в отрасль. Например, как сообщает «Новая Газета», с 2001 года металлурги вложили в развитие около 3 триллионов рублей, инновационные проекты реализовывали 29% металлургических компаний, что в три раза выше среднего уровня по стране. С 2014 по 2020 годы инвестиции металлургов в основной капитал выросли на 20,2%, в то время как в целом по стране этот показатель упал почти на 10%.
Изъятие доходов может отрицательно сказаться на инвестициях металлургов в собственное развитие и – как итог – в бюджетные поступления. Российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что российские металлурги из-за введения экспортных пошлин уже потеряли 50 миллиардов долларов. Более того, часть заводов уже заявила о риске остановки работы – такую вероятность озвучили предприятия в Челябинской и Саратовской областях, Красноярском и Хабаровском крае. В этом случае за кратковременным получением дополнительной прибыли в бюджет может последовать сокращение инвестиций, в том числе в новые технологии, снижение реальных доходов населения.
Металлурги играют заметную роль в формировании региональных бюджетов. Так, по данным, приведенным «Новой газетой», в Липецкой, Белгородской, Магаданской области и на Чукотке их «доля» в формировании бюджетов выше половины. Еще в 11 регионах компании металлургических отраслей дают от 20 до 50% налогов.
По информации источников GOROD48, в администрации Липецкой области уже предполагают значительное снижение доходной части регионального бюджета из-за этих нововведений - новые экспортные пошлины безусловно снизят налог на прибыль Новолипецкого комбината, что соответственно уменьшит налоговые отчисления металлургов в бюджет области. На сколько? Пока не известно, ведь предполагается, что разные виды металлопродукции будет облагаться разными пошлинами. Также на размер налогов, которые попадут в региональный бюджет, будет влиять рыночная конъюнктура — никто не знает, какими будут цены на чугун, металл, прокат. Но речь идет не только о пошлинах. Необходимо держать в уме потери отрасли от введенного в ЕС углеводородного налога на продукцию российских металлургов. Поэтому сегодня правительством поручено Минпромторгу РФ просчитать полученные государством выгоды от вводимых экспортных пошлин на металл и потери металлургических предприятий.
1 254
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08.07.2021 12:10Экономика
Липчанин