Мэрия Липецка избавляется от недвижимости

По плану приватизации намерены продать семь нежилых помещений в разных частях города.

Городское управление имущественных и земельных отношений выставило на торги сразу семь объектов недвижимости, расположенных в Липецке. Все они ранее были включены в план приватизации. Их стоимость варьируется от 900 000 рублей до 4,9 млн рублей.



В 3 046 072 рубля оценено помещение в доме №1 по улице 15 микрорайон. Победитель этого аукциона получит нежилое помещение площадью 117,8 квадратных метра. Ранее эту недвижимость пытались продать уже трижды.



За 4 969 796 рублей предлагают приобрести коммерческую недвижимость в доме №104 по проспекту Победы. В эту стоимость оценены 215,6 кв.м. Нежилое помещение выставляют на торги в третий раз.



Помещение в 73,3 кв.м в доме №13 по улице Гайдара оценили в 938 885 рублей. Этот актив городская администрация продает через онлайн-аукцион впервые.



С 3 730 766 рублей начнутся торги за помещение в доме №57 по улице Интернациональной. В эту сумму оценили 119,9 кв.м нежилого помещения. Аукцион на этот лот пройдет уже в четвертый раз.



В 1 362 984 рубля оценили нежилое помещение в доме №73 по улице Октябрьской. Победителю торгов достанется коммерческая недвижимость площадью в 42,7 квадратных метра. Этот лот торгуется уже в третий раз. 1 497 048 рублей просят за помещение в 46,9 квадратных метра по тому же адресу, но этот актив через аукцион продают впервые.



Седьмым лотом стало нежилое помещение в доме №15 по улице Астраханской. Коммерческую недвижимость площадью 357,7 кв.м оценили в 3 706 487 рублей. На ранее проведенных двух торгах предложение не заинтересовало покупателей.



Рассмотрение заявок претендентов на покупку приватизируемой недвижимости запланировано на 1 сентября. При успешном завершении торгов выручка от сделки поступит в местный бюджет.