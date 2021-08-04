Общество

сегодня, 10:21

Мэрия Липецка избавляется от недвижимости

1 1170
#торги #приватизация
Мэрия Липецка избавляется от недвижимости

По плану приватизации намерены продать семь нежилых помещений в разных частях города.

Городское управление имущественных и земельных отношений выставило на торги сразу семь объектов недвижимости, расположенных в Липецке. Все они ранее были включены в план приватизации. Их стоимость варьируется от 900 000 рублей до 4,9 млн рублей.

В 3 046 072 рубля оценено помещение в доме №1 по улице 15 микрорайон. Победитель этого аукциона получит нежилое помещение площадью 117,8 квадратных метра. Ранее эту недвижимость пытались продать уже трижды.

За 4 969 796 рублей предлагают приобрести коммерческую недвижимость в доме №104 по проспекту Победы. В эту стоимость оценены 215,6 кв.м. Нежилое помещение выставляют на торги в третий раз.

Помещение в 73,3 кв.м в доме №13 по улице Гайдара оценили в 938 885 рублей. Этот актив городская администрация продает через онлайн-аукцион впервые.

С 3 730 766 рублей начнутся торги за помещение в доме №57 по улице Интернациональной. В эту сумму оценили 119,9 кв.м нежилого помещения. Аукцион на этот лот пройдет уже в четвертый раз.

В 1 362 984 рубля оценили нежилое помещение в доме №73 по улице Октябрьской. Победителю торгов достанется коммерческая недвижимость площадью в 42,7 квадратных метра. Этот лот торгуется уже в третий раз. 1 497 048 рублей просят за помещение в 46,9 квадратных метра по тому же адресу, но этот актив через аукцион продают впервые.

Седьмым лотом стало нежилое помещение в доме №15 по улице Астраханской. Коммерческую недвижимость площадью 357,7 кв.м оценили в 3 706 487 рублей. На ранее проведенных двух торгах предложение не заинтересовало покупателей.

Рассмотрение заявок претендентов на покупку приватизируемой недвижимости запланировано на 1 сентября. При успешном завершении торгов выручка от сделки поступит в местный бюджет.
1 1170
#торги #приватизация

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

7 минут назад
Сейчас помурыжат и недвижимость за бесценнок приобретёт родственники работников администрации
ответить

Еще в рубрике

Посещение торгового центра без маски обошлось липчанину в 7`500 рублей
#масочный режим #нарушение #коронавирус
10
Посещение торгового центра без маски обошлось липчанину в 7`500 рублей

27 минут назад

Общество
Ельчане поддерживают разбившуюся на «лежачем полицейском» байкершу
#авария #ДТП #сочувствие
17
Ельчане поддерживают разбившуюся на «лежачем полицейском» байкершу

сегодня, 09:56

Общество
23 из 1 000 липчан — ипотечники
#ипотека #рейтинг
4
23 из 1 000 липчан — ипотечники

сегодня, 09:44

Общество
В Липецке стали гнездиться самые быстрые птицы в мире
#птицы #сапсан
5
В Липецке стали гнездиться самые быстрые птицы в мире

сегодня, 09:14

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
9
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: авария с автобусом, цены на бензин и новый памятник
#вечЁрка #ДТП #бензин
3
Липецкая вечЁрка: авария с автобусом, цены на бензин и новый памятник

вчера, 20:21

Общество