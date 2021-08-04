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Захватившие судно в Оманском заливе покинули борт

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#захват #судно #заложники

Группа захватчиков покинула захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess.

Вооруженные люди покинули подвергшееся нападению судно в Оманском заливе, инцидент исчерпан, - пишет Associated Press со ссылкой на военно-морской флот Великобритании.

"Захватчики покинули судно. Оно в безопасности. Инцидент исчерпан", - сообщила британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

Другим судам рекомендуют проявлять крайнюю осторожность при прохождении через этот район.

Ранее СМИ сообщили, что вооружённые люди захватили нефтяной танкер Asphalt Princess (флаг Панамы) у побережья ОАЭ. По данным британских спецслужб, к этому могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники". Позже стало известно, что судно направилось к берегам Ирана.

"Предполагается, что группа из восьми или девяти вооруженных людей поднялась на борт судна под названием Asphalt Princess", — накануне сообщал Sky News со ссылкой на источник в службе безопасности.

При этом, по данным СМИ, ещё 4 танкера разного назначения потеряли управление в водах Оманского залива: Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss. С них поступал сигнал о том, что они находятся "не под командованием", - пишет "Life".
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#захват #судно #заложники

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