В Липецке стартует новый краеведческий проект программы «Стальное дерево»

В Липецке при поддержке благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие», социального партнера ПАО «НЛМК», стартовал новый краеведческий проект по сохранению культурного наследия региона. Он стал возможен благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которая реализуется фондом с 2017 года.





Инициатор проекта, липчанка Ирина Сулина, выиграла грант и направила его на создание серии интерактивных мероприятий на тему «Петровские места в Липецке». Одной из частей проекта стало издание книги для детей по мотивам легенд о Петре Первом. Автор сборника - Елена Смолеевская, народный мастер России, член Союза художников РФ. Она собрала различные легенды о пребывании в Липецке российского императора и изложила их его простым образным языком.



Книга проиллюстрирована изображениями героев липецких народных промыслов - романовской игрушки. Издание напечатано укрупненным шрифтом и сопровождается qr-кодом для перехода на видеоверсию канала Youtube. Около 500 экземпляров книги передали библиотекам и детским садам, часть тиража направят для детей с особенностями зрения.



В рамках проекта также был разработан аудио-путеводитель для размещения в приложении izi.TRAVEL и закуплены 20 аудиогарнитур для проведения экскурсий. Их участниками смогут стать жители и гости города. Первые такие экскурсии провели с помощью экскурсоводов-волонтеров по исторической части Нижнего парка. Для самых юных краеведов был организован показ кукольных представлений на тему сказок «Как Петр Первый в Липецке бывал».



«Липецк – город с богатой историей, которая неразрывно связана с деятельностью Петра Первого. Этот один из самых выдающихся российских царей внес большой вклад в развитие липецкой металлургии и всего региона. Чтобы сохранить культурно-историческое наследие и передать его нашим детям, мы решили поддержать проект «Стального дерева», который предложила инициативная группа сотрудников Липецкого музея декоративно-прикладного творчества», – отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.



В 2021 году в Липецкой области реализуют 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели планируется направить около 8 млн рублей. Лучшие инициативы отбирало жюри в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов, благотворительного фонда и комбината. Каждый из победителей получил от фонда грант до 300 тыс. рублей, чтобы в течение шести месяцев завершить свой проект. В прошлом году в Липецкой области удалось завершить 23 таких проекта. На эти цели фонд «Милосердие» направил более 6 млн рублей.



В настоящее время социальные инициативы программы «Стальное дерево» реализуются уже в пяти регионах России. Всего до конца года аолонтеры завершат 74 новых проекта.

