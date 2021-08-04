Общество

19 минут назад

23 из 1 000 липчан — ипотечники

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#ипотека #рейтинг
23 из 1 000 липчан — ипотечники

В РИА Рейтинг на основе официальной статистики подготовили рейтинг регионов по развитию ипотеки.

Как отмечают авторы рейтинга, в сфере ипотечного кредитования наблюдается сильный рост. В первые пять месяцев 2021 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило 759 тысяч, что на 45% больше, чем в январе-мае 2020 года. В денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев составил 2,15 триллиона рублей, против 1,27 триллиона рублей за аналогичный период 2020 года, то есть прирост рынка ипотеки в денежном выражении оставил более 70%.

По итогам последних 12 месяцев (с 1 июня 2020 – по 1 июня 2021 года) в среднем в России на 1 000 человек экономически активного населения было выдано порядка 27 ипотечных кредитов. В Липецкой области доля ипотечников не так велика, как в среднем по России — на 1 000 жителей региона приходится 23,1 жилищных кредита. За первые пять месяцев года липчане оформили ипотек на 44,1% больше, чем в прошлом году. Средний размер ипотечного кредита — 2,2 млн рублей. По совокупности этих данных регион занял 62 строчку рейтинга.

Среди регионов Центрального Черноземья самая высокая позиция оказалась у Воронежской области: по 27,7 ипотек на 1 000 жителей, средний размер кредита — 2,19 млн рублей — 39 строчка рейтинга. Остальные регионы-соседи расположились в таблице ниже Липецкой области.

В рейтинге по развитию ипотеки сменился многолетний лидер. Прежде среди российских регионов лидером по развитости ипотеки был Ямало-Ненецкий автономный округ, но теперь его оттеснил на второе место Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Оба этих соседних региона, входящих в «Тюменскую матрешку», являются одними из самых экономически развитых регионов. В текущем рейтинге в Ханты-Мансийском автономном округе в среднем 44,8 человека из тысячи взяли за последний год ипотечный кредит, а в Ямало-Ненецком автономном округе таких 43,2 человека из тысячи. Это в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране и в 5 раз больше, чем у региона, занявшего последнюю строчку. С очень близкими результатами третью строчку в рейтинге занимает Тюменская область – 42,2 кредита на 1000 человек экономически активного населения.

Как и среди лидеров в нижней части рейтинга произошли заметные перестановки. Последние три строчки теперь занимают Республика Ингушетия, Республика Дагестан и Республика Крым, а Чеченская Республика, которая ранее была стабильно предпоследней теперь переместилась на 80-ю позицию. Согласно цифрам, особенно слабо ипотека развита в Республиках Ингушетия и Дагестан, что по всей видимости связано как со слабым желанием населения ее брать (в частности из-за значительной доли частного сектора), так и с более слабым общим развитием банковских услуг. В целом похожая ситуация сложилась во многих других национальных республиках.
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#ипотека #рейтинг

Комментарии (1)

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Логика

8 минут назад
Странная какая то статистика. А эта 1000 жителей кто? Дети и пенсионеры входят в эту 1000?) Тогда верю.
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