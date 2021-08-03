Происшествия

43 минуты назад

«Перед вами стоит совершенно невиновный человек - я, Козин Александр Сергеевич»

11 898
#апелляция #Козин #мошенничество
«Перед вами стоит совершенно невиновный человек - я, Козин Александр Сергеевич»

Бывший липецкий депутат слушал своё дело из СИЗО. Александр Козин продолжает отрицать то, что он обманул банк.

Сегодня в Липецком областном суде начали рассмотрение апелляционной жалобы бывшего депутата областного Совета, экс-руководителя регионального фонда капремонта и разорившегося бизнесмена Александра Козина. Ранее его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Александр Козин обстоятельно подготовил своё «рабочее место» в комнате СИЗО для видеоконференций. Некогда успешный бизнесмен сегодня пришёл туда с полиэтиленовым пакетом из магазина дешевой одежды и стал тщательно протирать поверхность стола. По ту сторону экрана Александра Козина поддерживали сразу три адвоката. Все стороны процесса просили суд запретить фотосъемку в зале, но суд разрешил работу журналистов с ограничениями: не показывать лицо Александра Козина на снимках, снятых в заседании.

Жалобу на приговор подали адвокаты Козина. Они считает приговор незаконным, а своего клиента - невиновным. В том числе, их позиция была основана на том, что Козин не хотел обманывать банк и легально получил потребительские кредиты под поручение третьих лиц, автомобиль «Порше» и ежемесячный доход Козина в 516 000 рублей. Козин, по версии адвокатов, стал рядовой жертвой мирового экономического кризиса 2014 года и не смог вернуть кредиты. Позиция защиты сводится к тому, что банк воспользовался ситуацией и «отжал» у Козина завод в момент кризиса. Сам Козин заявил, что считает себя невиновным, а приговор в отношении него необоснованным. «Перед вами стоит совершенно невиновный человек - я, Козин Александр Сергеевич», - обратился к суду экс-депутат.

Представитель прокуратуры, напротив, возражала против удовлетворения апелляционных жалоб самого Козина и его адвокатов, считает приговор законным и обоснованным, меру наказания - справедливой.

- Адвокаты заявляли ходатайства о вызове свидетелей, о проведении судебных экспертиз документов, связанных с выдачей кредитов, о приобщении дополнительных характеристик личности Козина. Защитники просили приобщить к материалам дела копии почётных грамот и благодарственных писем в адрес Козина, копии документов о присвоении ему наград, в том числе, и от администрации Липецкой области. Приобщить характеристику от администрации следственного изолятора, где сейчас содержится Козин. Однако суд отказал в удовлетворении данных ходатайств, поскольку сторона защиты не предоставила суду достаточных причин, свидетельствующих о невозможности представить все эти материалы в суд первой инстанции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда. – Рассмотрение апелляционной жалобы продолжится после перерыва, 5 августа.

Напомним, 26 апреля 2021 года Правобережный районный суд Липецка признал Александра Козина виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Козина приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Уголовное преследование Александра Козина инициировало ПАО «Липецккомбанк» после того, как учредитель завода «ЛЗСК Оконные системы» прекратил выплаты по кредитам, полученным в 2014 году на постройку второй очереди предприятия в ОЭЗ «Липецк». После этого предприниматель ушел из стекольно-оконного бизнеса в региональный Фонд капитального ремонта, так и не построив завод в особой экономической зоне. Предварительное следствие сочло, что Александр Козин в два приема получил в банке 35 млн рублей, но отказался платить по счетам и остался должен кредитной организации без учета процентов 33 млн рублей.

Уголовное дело возбудили зимой 2017 в Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области. Однако, в июле того же года сыщики пришли к выводу о том, что в действиях клиента ПАО «Липецккомбанк» нет криминала, а присутствуют обычные гражданско-правовые отношения (следствие все же пришло к выводу, что Александр Козин получал кредиты в банке, но тот категорически отрицал получение денег). В марте 2019-го предварительное расследование было реанимировано - на следующий день после увольнения Козина с поста директора Фонда капремонта Липецкой области. По данным предварительного следствия, Александр Козин, как учредитель компании «Оконные системы», в декабре 2013 года и в апреле 2014 года заключил с «Липецккомбанком» два кредитных договора на общую сумму 35 млн рублей. Деньги он якобы возвращать не собирался.

Государственный обвинитель Борис Дворников счел вину подсудимого доказанной и запросил наказание в виде 4,5 года реального лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Три защитника подсудимого и он сам попросили суд вынести оправдательный приговор, но этого не произошло.
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#апелляция #Козин #мошенничество

Комментарии (11)

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Жеглов

3 минуты назад
Цирк устроил! Вор должен сидеть в тюрьме!
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Бюджетник

10 минут назад
Я кредит в миллион, должен платить по 30тр 5 лет. Работаем с женой и еле выживаем. А тут столько миллионов за 4.5 лет на казеных щах и без квартплаты
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Город 48

13 минут назад
Самый честный человек в мире
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Не помогли

13 минут назад
Почему аблокаты не помогли????
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Как в фильме

22 минуты назад
Невиноватаяя,он сам пришол...
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Просто Остап

27 минут назад
... родоначальник Капремонта по всей Липецкой области, наш человек.
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777

29 минут назад
допрыгался соловей
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Cлава

29 минут назад
Даю слово на отсечение головы Козин обманщик.
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Нехило

31 минуту назад
Ежемесячный доход 516000 рублей. А мы олени, платим все, в этот фонд.
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Николай

32 минуты назад
Александр Козин лжец обещал нам детскую площадку и бабкам лавки как проголосовали его след простыл.
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