Происшествия
43 минуты назад
«Перед вами стоит совершенно невиновный человек - я, Козин Александр Сергеевич»
Бывший липецкий депутат слушал своё дело из СИЗО. Александр Козин продолжает отрицать то, что он обманул банк.
Сегодня в Липецком областном суде начали рассмотрение апелляционной жалобы бывшего депутата областного Совета, экс-руководителя регионального фонда капремонта и разорившегося бизнесмена Александра Козина. Ранее его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Александр Козин обстоятельно подготовил своё «рабочее место» в комнате СИЗО для видеоконференций. Некогда успешный бизнесмен сегодня пришёл туда с полиэтиленовым пакетом из магазина дешевой одежды и стал тщательно протирать поверхность стола. По ту сторону экрана Александра Козина поддерживали сразу три адвоката. Все стороны процесса просили суд запретить фотосъемку в зале, но суд разрешил работу журналистов с ограничениями: не показывать лицо Александра Козина на снимках, снятых в заседании.
Жалобу на приговор подали адвокаты Козина. Они считает приговор незаконным, а своего клиента - невиновным. В том числе, их позиция была основана на том, что Козин не хотел обманывать банк и легально получил потребительские кредиты под поручение третьих лиц, автомобиль «Порше» и ежемесячный доход Козина в 516 000 рублей. Козин, по версии адвокатов, стал рядовой жертвой мирового экономического кризиса 2014 года и не смог вернуть кредиты. Позиция защиты сводится к тому, что банк воспользовался ситуацией и «отжал» у Козина завод в момент кризиса. Сам Козин заявил, что считает себя невиновным, а приговор в отношении него необоснованным. «Перед вами стоит совершенно невиновный человек - я, Козин Александр Сергеевич», - обратился к суду экс-депутат.
Представитель прокуратуры, напротив, возражала против удовлетворения апелляционных жалоб самого Козина и его адвокатов, считает приговор законным и обоснованным, меру наказания - справедливой.
- Адвокаты заявляли ходатайства о вызове свидетелей, о проведении судебных экспертиз документов, связанных с выдачей кредитов, о приобщении дополнительных характеристик личности Козина. Защитники просили приобщить к материалам дела копии почётных грамот и благодарственных писем в адрес Козина, копии документов о присвоении ему наград, в том числе, и от администрации Липецкой области. Приобщить характеристику от администрации следственного изолятора, где сейчас содержится Козин. Однако суд отказал в удовлетворении данных ходатайств, поскольку сторона защиты не предоставила суду достаточных причин, свидетельствующих о невозможности представить все эти материалы в суд первой инстанции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда. – Рассмотрение апелляционной жалобы продолжится после перерыва, 5 августа.
Напомним, 26 апреля 2021 года Правобережный районный суд Липецка признал Александра Козина виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Козина приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.
Уголовное преследование Александра Козина инициировало ПАО «Липецккомбанк» после того, как учредитель завода «ЛЗСК Оконные системы» прекратил выплаты по кредитам, полученным в 2014 году на постройку второй очереди предприятия в ОЭЗ «Липецк». После этого предприниматель ушел из стекольно-оконного бизнеса в региональный Фонд капитального ремонта, так и не построив завод в особой экономической зоне. Предварительное следствие сочло, что Александр Козин в два приема получил в банке 35 млн рублей, но отказался платить по счетам и остался должен кредитной организации без учета процентов 33 млн рублей.
Уголовное дело возбудили зимой 2017 в Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области. Однако, в июле того же года сыщики пришли к выводу о том, что в действиях клиента ПАО «Липецккомбанк» нет криминала, а присутствуют обычные гражданско-правовые отношения (следствие все же пришло к выводу, что Александр Козин получал кредиты в банке, но тот категорически отрицал получение денег). В марте 2019-го предварительное расследование было реанимировано - на следующий день после увольнения Козина с поста директора Фонда капремонта Липецкой области. По данным предварительного следствия, Александр Козин, как учредитель компании «Оконные системы», в декабре 2013 года и в апреле 2014 года заключил с «Липецккомбанком» два кредитных договора на общую сумму 35 млн рублей. Деньги он якобы возвращать не собирался.
Государственный обвинитель Борис Дворников счел вину подсудимого доказанной и запросил наказание в виде 4,5 года реального лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Три защитника подсудимого и он сам попросили суд вынести оправдательный приговор, но этого не произошло.
Александр Козин обстоятельно подготовил своё «рабочее место» в комнате СИЗО для видеоконференций. Некогда успешный бизнесмен сегодня пришёл туда с полиэтиленовым пакетом из магазина дешевой одежды и стал тщательно протирать поверхность стола. По ту сторону экрана Александра Козина поддерживали сразу три адвоката. Все стороны процесса просили суд запретить фотосъемку в зале, но суд разрешил работу журналистов с ограничениями: не показывать лицо Александра Козина на снимках, снятых в заседании.
Жалобу на приговор подали адвокаты Козина. Они считает приговор незаконным, а своего клиента - невиновным. В том числе, их позиция была основана на том, что Козин не хотел обманывать банк и легально получил потребительские кредиты под поручение третьих лиц, автомобиль «Порше» и ежемесячный доход Козина в 516 000 рублей. Козин, по версии адвокатов, стал рядовой жертвой мирового экономического кризиса 2014 года и не смог вернуть кредиты. Позиция защиты сводится к тому, что банк воспользовался ситуацией и «отжал» у Козина завод в момент кризиса. Сам Козин заявил, что считает себя невиновным, а приговор в отношении него необоснованным. «Перед вами стоит совершенно невиновный человек - я, Козин Александр Сергеевич», - обратился к суду экс-депутат.
Представитель прокуратуры, напротив, возражала против удовлетворения апелляционных жалоб самого Козина и его адвокатов, считает приговор законным и обоснованным, меру наказания - справедливой.
- Адвокаты заявляли ходатайства о вызове свидетелей, о проведении судебных экспертиз документов, связанных с выдачей кредитов, о приобщении дополнительных характеристик личности Козина. Защитники просили приобщить к материалам дела копии почётных грамот и благодарственных писем в адрес Козина, копии документов о присвоении ему наград, в том числе, и от администрации Липецкой области. Приобщить характеристику от администрации следственного изолятора, где сейчас содержится Козин. Однако суд отказал в удовлетворении данных ходатайств, поскольку сторона защиты не предоставила суду достаточных причин, свидетельствующих о невозможности представить все эти материалы в суд первой инстанции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда. – Рассмотрение апелляционной жалобы продолжится после перерыва, 5 августа.
Напомним, 26 апреля 2021 года Правобережный районный суд Липецка признал Александра Козина виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Козина приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.
Уголовное преследование Александра Козина инициировало ПАО «Липецккомбанк» после того, как учредитель завода «ЛЗСК Оконные системы» прекратил выплаты по кредитам, полученным в 2014 году на постройку второй очереди предприятия в ОЭЗ «Липецк». После этого предприниматель ушел из стекольно-оконного бизнеса в региональный Фонд капитального ремонта, так и не построив завод в особой экономической зоне. Предварительное следствие сочло, что Александр Козин в два приема получил в банке 35 млн рублей, но отказался платить по счетам и остался должен кредитной организации без учета процентов 33 млн рублей.
Уголовное дело возбудили зимой 2017 в Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области. Однако, в июле того же года сыщики пришли к выводу о том, что в действиях клиента ПАО «Липецккомбанк» нет криминала, а присутствуют обычные гражданско-правовые отношения (следствие все же пришло к выводу, что Александр Козин получал кредиты в банке, но тот категорически отрицал получение денег). В марте 2019-го предварительное расследование было реанимировано - на следующий день после увольнения Козина с поста директора Фонда капремонта Липецкой области. По данным предварительного следствия, Александр Козин, как учредитель компании «Оконные системы», в декабре 2013 года и в апреле 2014 года заключил с «Липецккомбанком» два кредитных договора на общую сумму 35 млн рублей. Деньги он якобы возвращать не собирался.
Государственный обвинитель Борис Дворников счел вину подсудимого доказанной и запросил наказание в виде 4,5 года реального лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Три защитника подсудимого и он сам попросили суд вынести оправдательный приговор, но этого не произошло.
Комментарии (11)
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Жеглов
Бюджетник
Город 48
Не помогли
Как в фильме
Просто Остап
777
Cлава
Нехило
Николай