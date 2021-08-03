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58 минут назад

Российский спортсмен завоевал золото Олимпиады в соревнованиях по греко-римской борьбе

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#Олимпиада в Токио #греко-римская борьба #золото #медаль

Россиянин Муса Евлоев завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев выиграл золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 97 килограммов. Это 13-е золото для России на Олимпийских Играх в Токио.

Его соперником в финале был 29-летний представитель Армении Артур Алексанян, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро и бронзовый призер Лондона.

По ходу турнира Евлоев победил грузина Георгия Мелию, венгра Алекса Сёке и поляка Тадеуша Михалика.

Евлоев в финале победил олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении 5-1. Бронзовыми призерами стали иранец Мохаммад Хади Сарави и поляк Тадеуш Михалик, - передает РИА Новости Спорт.

Ранее борцы греко-римского стиля Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг) завоевали бронзовые награды.

28-летний Евлоев является двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021). В его активе также серебряная медаль мирового первенства (2017).

"Муса Евлоев из известной династии борцов, хочу поздравить его с таким достижением. Также хочу поздравить всю нашу братскую команду борцов греко-римского стиля. Ребята всегда выручают нас и приносят медали. Что касается общего выступления, ребята в сложившейся нездоровой обстановке делают всё, что могут. Молодцы, бьются и в целом приносят много медалей. К тому же впереди ещё борцы вольного стиля", - прокомментировал победу российского спортсмена "Чемпионату" генеральный директор ГБОУ «Центр спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Россияне вернулись на пятое место в неофициальном командном зачете Игр (13 золотых, 21 серебряная, 18 бронзовых наград). Лидируют китайцы (32–20–16), на втором месте американцы (22–27–19), на третьем — японцы (19–6–11), на четвертом — австралийцы (14–4–15), - передает РБК спорт.

Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.




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#Олимпиада в Токио #греко-римская борьба #золото #медаль

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