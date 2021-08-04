Доброе утро, Липецк!

Мы добрались до середины рабочей недели. Сегодня среда, 4 августа. В город возвращается жара. В Липецке сегодня продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Исторический музей продолжает собирать детские воспоминания. В соцзащите рассказали, как получить скидки на «коммуналку». Липецкий «Металлург» сегодня сыграет на домашнем поле.

Погода



В Липецке в среду переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +26 до +28 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.



День 4 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.



Дороги



На кольце памятника Танкистам продолжается наладка светофоров. Новые регулировщики движения пока мигают желтым.



ЛипецкЯндекс.Карты



Коммуналка



Липецкая «Квадра» завершила капитальный ремонт теплотрассы на улице Адмирала Макарова в областном центре. Здесь заменили 317 метров магистральной сети. Стоимость работ составила 6,48 млн рублей. Участок тепловой сети был введен в эксплуатацию в конце 1960-х годов и нуждался в срочном ремонте. Работы, которые провели специалисты, повысят качество и надежность теплоснабжения для жителей 83 многоквартирных домов Новолипецкого района, дворца спорта «Нептун», школы и детского сада.



Больше информации о ходе подготовки комплекса теплоснабжения региона к отопительному сезону на сайте проекта



Свежее решение



Кулинарный блогер из Липецка делится своим рецептом спасения от жары и жажды: делаем домашний лимонад.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МЕНЮ ПП |МАРАФОН ПП|-38 кг (@pobeda_nad_soboi_)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Прививка от COVID-19



В среду, 4 августа, мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в «Линии», торговых центрах «Москва» и «Радуга».







Выставка воспоминаний



Историко-культурный музей продолжает прием экспонатов на выставку «Мой детский сад». В рамках проекта «Витрина напрокат» воспитанники детского дома и детского сада, где сейчас располагается музей, предоставят документы, предметы и воспоминания в текстовом, аудио- или видеоформате. Узнать, как поделиться своей историей можно по телефонам 78-28-20, 37-13-55, 28-68-10.



Проверка детсадов



4 августа состоится на выездное совещание, посвященное ремонту в детских садах. Учреждения, где идут работы, посетят представители департамента образования и депутаты. Первая точка - сад № 103, затем проверяющие посетят детсад № 133.



Дела житейские



Управление социальной политики рассказывает, как можно получить компенсацию за оплату коммунальных услуг.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соцзащита Липецкая область (@usznlo)



Дома и стены помогают



Сегодня в 17:00 на стадионе «Металлург» начнется встреча 1/64 финала Кубка России по футболу между липецким «Металлургом» и ивановским «Текстильщиком».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Артамонов (@igor_artamonov48)



«Кричат болельщики «Гол!»

Такой люблю я футбол!»



В продолжение темы — подборка фильмов на вечер.



«Стрельцов» (2020, 6+). К 20 годам у него есть все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он — Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца ждет побед советской сборной на предстоящем Чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена.





«Тренер» (2018, 12+). Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.





«Пеле: Рождение легенды» (2015, 12+). История стремительного восхождения талантливого мальчика Пеле из трущоб Сан-Паулу - от дворовой босоногой команды до победы на Чемпионате мира.



В Липецке в среду переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +26 до +28 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.День 4 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.На кольце памятника Танкистам продолжается наладка светофоров. Новые регулировщики движения пока мигают желтым.Липецкая «Квадра» завершила капитальный ремонт теплотрассы на улице Адмирала Макарова в областном центре. Здесь заменили 317 метров магистральной сети. Стоимость работ составила 6,48 млн рублей. Участок тепловой сети был введен в эксплуатацию в конце 1960-х годов и нуждался в срочном ремонте. Работы, которые провели специалисты, повысят качество и надежность теплоснабжения для жителей 83 многоквартирных домов Новолипецкого района, дворца спорта «Нептун», школы и детского сада.Больше информации о ходе подготовки комплекса теплоснабжения региона к отопительному сезону на сайте проекта «Сетевое обновление» Кулинарный блогер из Липецка делится своим рецептом спасения от жары и жажды: делаем домашний лимонад.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В среду, 4 августа, мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в «Линии», торговых центрах «Москва» и «Радуга».Историко-культурный музей продолжает прием экспонатов на выставку «Мой детский сад». В рамках проекта «Витрина напрокат» воспитанники детского дома и детского сада, где сейчас располагается музей, предоставят документы, предметы и воспоминания в текстовом, аудио- или видеоформате. Узнать, как поделиться своей историей можно по телефонам 78-28-20, 37-13-55, 28-68-10.4 августа состоится на выездное совещание, посвященное ремонту в детских садах. Учреждения, где идут работы, посетят представители департамента образования и депутаты. Первая точка - сад № 103, затем проверяющие посетят детсад № 133.Управление социальной политики рассказывает, как можно получить компенсацию за оплату коммунальных услуг.Сегодня в 17:00 на стадионе «Металлург» начнется встреча 1/64 финала Кубка России по футболу между липецким «Металлургом» и ивановским «Текстильщиком».В продолжение темы — подборка фильмов на вечер.«Стрельцов» (2020, 6+). К 20 годам у него есть все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он — Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца ждет побед советской сборной на предстоящем Чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена.«Тренер» (2018, 12+). Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.«Пеле: Рождение легенды» (2015, 12+). История стремительного восхождения талантливого мальчика Пеле из трущоб Сан-Паулу - от дворовой босоногой команды до победы на Чемпионате мира.