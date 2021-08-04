Общество

сегодня, 07:00

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

Мы добрались до середины рабочей недели. Сегодня среда, 4 августа. В город возвращается жара. В Липецке сегодня продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Исторический музей продолжает собирать детские воспоминания. В соцзащите рассказали, как получить скидки на «коммуналку». Липецкий «Металлург» сегодня сыграет на домашнем поле.

Погода

В Липецке в среду переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +26 до +28 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

День 4 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.

Дороги

На кольце памятника Танкистам продолжается наладка светофоров. Новые регулировщики движения пока мигают желтым.

Коммуналка

Липецкая «Квадра» завершила капитальный ремонт теплотрассы на улице Адмирала Макарова в областном центре. Здесь заменили 317 метров магистральной сети. Стоимость работ составила 6,48 млн рублей. Участок тепловой сети был введен в эксплуатацию в конце 1960-х годов и нуждался в срочном ремонте. Работы, которые провели специалисты, повысят качество и надежность теплоснабжения для жителей 83 многоквартирных домов Новолипецкого района, дворца спорта «Нептун», школы и детского сада.

Больше информации о ходе подготовки комплекса теплоснабжения региона к отопительному сезону на сайте проекта «Сетевое обновление».

Свежее решение

Кулинарный блогер из Липецка делится своим рецептом спасения от жары и жажды: делаем домашний лимонад.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Прививка от COVID-19

В среду, 4 августа, мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в «Линии», торговых центрах «Москва» и «Радуга».



Выставка воспоминаний

Историко-культурный музей продолжает прием экспонатов на выставку «Мой детский сад». В рамках проекта «Витрина напрокат» воспитанники детского дома и детского сада, где сейчас располагается музей, предоставят документы, предметы и воспоминания в текстовом, аудио- или видеоформате. Узнать, как поделиться своей историей можно по телефонам 78-28-20, 37-13-55, 28-68-10.

Проверка детсадов

4 августа состоится на выездное совещание, посвященное ремонту в детских садах. Учреждения, где идут работы, посетят представители департамента образования и депутаты. Первая точка - сад № 103, затем проверяющие посетят детсад № 133.

Дела житейские

Управление социальной политики рассказывает, как можно получить компенсацию за оплату коммунальных услуг.



Дома и стены помогают

Сегодня в 17:00 на стадионе «Металлург» начнется встреча 1/64 финала Кубка России по футболу между липецким «Металлургом» и ивановским «Текстильщиком».



 «Кричат болельщики «Гол!»
 Такой люблю я футбол!»

В продолжение темы — подборка фильмов на вечер.

«Стрельцов» (2020, 6+). К 20 годам у него есть все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он — Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца ждет побед советской сборной на предстоящем Чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена.


«Тренер» (2018, 12+). Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.


«Пеле: Рождение легенды» (2015, 12+). История стремительного восхождения талантливого мальчика Пеле из трущоб Сан-Паулу - от дворовой босоногой команды до победы на Чемпионате мира.

4 754
#доброе утро
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Комментарии (4)

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цирк

4 минуты назад
скучно у вас -149 проц
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60+

10 минут назад
Некоторые ослы не понимают что если закрыть завод то город перестанет существовать ! Больше здесь ничего нет , уже и так всё 90 позакрывали .
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Виктор 2-28-14

30 минут назад
Небо смотрится в реку.......Плывущею в вечность.....Всё пройдет-в век от веку......Зачем человечность?.....Вдруг не будет людишек.....Не заметит вода.....Не обрушится небо....навсегда.....навсегда.....
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Что творится!

44 минуты назад
Город ежедневно в дыму от выбросов НЛМК. Это рост онкологий, ХОБЛ и т.д. как это люди непонимают. Ну да за деньги конечно купят потом здоровье. Зааод должен каждому жителю выплачивать за вредность или закрыть его совсем! Мне здоровье дороже.
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