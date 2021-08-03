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сегодня, 14:39

Зеленский назвал возвращение Крыма вопросом времени

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#Украина #Крым #Зеленский #Россия

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал возвращение полуострова.

Крым никогда не будет русской территорией, его возвращение — это вопрос времени, - рассказал телеканалу "Дом" (госканал, вещающий на русском языке для неподконтрольных территорий) действующий президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия "никогда не будет любить Крым так, как Украина". Зеленский также рассказал, с чем у него ассоциируется полуостров.

"Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек. Потому что в детстве было так – на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю… Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля", – заявил украинский президент.

По его словам, Крым "никогда не будет русской территорией".

"Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени", – уверен Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил о намерении вернуть Крым под контроль Украины с помощью международной "Крымской платформы". Обсудить меры реализации плана глава государства намерен на саммите 23 августа, накануне Дня независимости Украины, на который пригласил представителей США, Канады, Турции, Великобритании, стран ЕС.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц, - передает РИА Новости.


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#Украина #Крым #Зеленский #Россия

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