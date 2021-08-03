Общество

сегодня, 14:25

Елецкие дороги будут ремонтировать две компании

199
#ремонт #дороги #тендер
Елецкие дороги будут ремонтировать две компании

Они были единственными претендентами на выполнение контрактов.

Управление дорог, транспорта и благоустройства Ельца успешно завершило два электронных аукциона на ремонт городских дорог. Ранее эти работы не заинтересовали подрядчиков. И на этот раз особого спроса со стороны бизнеса не оказалось. Контракты взяли единственные претенденты на лоты.

ОГУП «Липецкдоравтоцентр» стал подрядчиком по контракту на 29 950 283 рублей. Предприятие должно до 31 октября 2021 года обновить дорожное полотно и тротуары на улице Новолипецкой. 20 049 716 рублей за ремонт дорог получит «Елец дорога». С поставленными задачами подрядчик должен управиться 30 сентября 2021 года.

Дорожные ремонты оплатят средствами городского бюджета.
199
#ремонт #дороги #тендер

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