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сегодня, 14:25

Приставы закрыли границы для 5 млн российских должников

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Примерно 5 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов. Таковы данные Федеральной службы судебных приставов на 1 июля (это последняя доступная информация), сообщили «Известиям» в ведомстве.   

Там уточнили, что за год число невыездных должников выросло более чем на 1 млн: на 1 июля 2020-го их было 3,9 млн человек. На 1 июля 2019-го выезд за границу был закрыт для 3,5 млн должников. 

Увеличилось и количество судебных постановлений о взыскании долгов. Всего за шесть месяцев 2021 года территориальные органы ФССП России возбудили 32,4 млн исполнительных производств — на 1,2 млн больше, чем в прошлом году (на 1 июля 2020-го их было 31,2 млн). В ведомстве уточнили, что за полгода удалось взыскать с должников 441,7 млрд рублей. 

«Самое большое количество «дел в работе» — это долги перед кредитными организациями (11,9 млн), услугам ЖКХ (5,3 млн) и невыплаченные алименты (1,1 млн). На текущий момент потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность перед кредитными организациями свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. рублей, зафиксировано порядка 7,2 млн. Всего у банков и микрофинансовых организаций насчитывается около 40-43 млн заемщиков. Получается, что каждый пятый-шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — отметил президент национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. 
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