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У 70% перенесших COVID-19 пациентов симптомы сохраняются до полугода
Исследование американских ученых показало, что симптомы COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев более чем у 70% пациентов.
«Примерно у одного из семи переболевших COVID-19 долгое время наблюдалась боль в груди. Также авторы работы отметили, что молодой возраст среди госпитализированных пациентов не защищал их от последствий инфекции», - сообщают «Известия».
Всего же специалисты зафиксировали 84 различных симптома. По словам экспертов, недомогания могут быть последствиями не только самой инфекции, но и пребывания в больнице, так как 83% участников исследования госпитализировали.
«При лечении в стационаре пациент подвергается вынужденному ограничению двигательной и когнитивной активности», — пояснила заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Вера Ларина.
По ее словам, это связано с тяжестью клинического состояния и условиями оказания медицинской помощи.
«Всё это приводит к развитию комплекса нарушений функционирования разных органов, восстановление которых зависит от многих факторов. Но и сами последствия новой коронавирусной инфекции могут ухудшить качество жизни», — пояснила она.