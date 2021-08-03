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У 70% перенесших COVID-19 пациентов симптомы сохраняются до полугода

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#коронавирус

Исследование американских ученых показало, что симптомы COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев более чем у 70% пациентов.  

Чаще всего пациенты жаловались на усталость (об этом симптоме рассказали около 40% участников исследований), одышку (36%), нарушения сна (29%). Нередко встречались неспособность сконцентрироваться («туман в голове», около 25%), депрессия, беспокойство, общая боль и дискомфорт (примерно по 20%). Часть пациентов спустя месяцы после формального выздоровления так и не восстановили обоняние (11%) или вкусовые ощущения (9%).  

«Примерно у одного из семи переболевших COVID-19 долгое время наблюдалась боль в груди. Также авторы работы отметили, что молодой возраст среди госпитализированных пациентов не защищал их от последствий инфекции», - сообщают «Известия»

Всего же специалисты зафиксировали 84 различных симптома. По словам экспертов, недомогания могут быть последствиями не только самой инфекции, но и пребывания в больнице, так как 83% участников исследования госпитализировали.  

«При лечении в стационаре пациент подвергается вынужденному ограничению двигательной и когнитивной активности», — пояснила заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Вера Ларина.  

По ее словам, это связано с тяжестью клинического состояния и условиями оказания медицинской помощи.  

«Всё это приводит к развитию комплекса нарушений функционирования разных органов, восстановление которых зависит от многих факторов. Но и сами последствия новой коронавирусной инфекции могут ухудшить качество жизни», — пояснила она. 
149
#коронавирус

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