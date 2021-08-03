Мэрия Липецка запустит интернет-викторину

Из-за COVID-ограничений празднование Дня Малой Родины пройдет в онлайн-формате.

День малой Родины с 2016 года отмечается во вторую субботу августа. К празднику городские власти онлайн-программу в социальных сетях. Провести мероприятия очно не позволяют ограничения, связанные с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщили в администрации Липецка.



Отдел по работе с молодежью в своей группе в соцсети «Вконтакте» 5 августа запустит викторину, посвященную Дню Малой Родины. В течение трех дней администрация паблика будет публиковать по два вопроса на знание истории родного края. Авторы самых полных ответов получат книги — классические произведения и издания по истории родного края. Принять участие в викторине смогут все желающие.



7 августа в 12:00 «ДК «Матыра» начнет онлайн-концерт «Песни Липецкого края». В мероприятии примет участие вокально-хоровой коллектив «Золотая осень»,

В программе: песни различной тематики и рассказы о Липецкой земле и её истории, а также о знаменитых бардах и композиторах, которые написали песни о Липецке и Липецкой области. Концерт будут транслировать на сайте учреждения и в его группе в соцсети.