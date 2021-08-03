Погода в Липецке

20 минут назад

В Липецкой области снова сухо и жарко

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#жара
В Липецкой области снова сухо и жарко

В ближайшие трое суток атмосферное давление начнет расти, погода будет без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +12 до +17 градусов, днем будет от +24 до +29 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем будет от +26 до +28 градусов. 

День 4 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.  
244
#жара

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