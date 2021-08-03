20 минут назад
В Липецкой области снова сухо и жарко
В ближайшие трое суток атмосферное давление начнет расти, погода будет без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем будет от +26 до +28 градусов.
День 4 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.