В Липецкой области снова сухо и жарко

В ближайшие трое суток атмосферное давление начнет расти, погода будет без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +12 до +17 градусов, днем будет от +24 до +29 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем будет от +26 до +28 градусов.



День 4 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.

