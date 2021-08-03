Общество

38 минут назад

Липецкий водитель накопил более 300 штрафов за нарушения правил дорожного движения

5 587
#правила дорожного движения
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Липецкий водитель накопил более 300 штрафов за нарушения правил дорожного движения

35 из них не были оплачены.

2 августа в Липецке на площади Танкистов сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль «Тойота». При проверке автоинспекторы выяснили, что 30-летний водитель автомобиля помимо того, что управлял машиной, не будучи вписанным в полис ОСАГО, еще является и злостным неплательщиком штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

«Начиная с 2020 года по настоящее время в общей сложности молодой человек накопил их в количестве трехсот, а тридцать пять из них не оплачены в установленный срок, за что предусмотрено наказание в виде административного штрафа в двойном размере неуплаченной суммы, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Наказание водителю назначит суд»., - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.


5 587
#правила дорожного движения
1

Комментарии (5)

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Вика

14 минут назад
Триста штрафов за год, это как надо ездить. Он опасен для общества явно. Будем ждать, пока кого-нибудь угробит?
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Как обычно !

15 минут назад
не блондин однако
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МИРОТВОРЕЦ

23 минуты назад
лихач
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ВАЗ 2101

25 минут назад
Порвать права!!! Зачем он нужен на дороге?
ответить

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