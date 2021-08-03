Липецкий водитель накопил более 300 штрафов за нарушения правил дорожного движения

35 из них не были оплачены.

2 августа в Липецке на площади Танкистов сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль «Тойота». При проверке автоинспекторы выяснили, что 30-летний водитель автомобиля помимо того, что управлял машиной, не будучи вписанным в полис ОСАГО, еще является и злостным неплательщиком штрафов за нарушение Правил дорожного движения.



«Начиная с 2020 года по настоящее время в общей сложности молодой человек накопил их в количестве трехсот, а тридцать пять из них не оплачены в установленный срок, за что предусмотрено наказание в виде административного штрафа в двойном размере неуплаченной суммы, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Наказание водителю назначит суд»., - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.





