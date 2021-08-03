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58 минут назад

Мужская сборная РФ по волейболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

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#Олимпиада в Токио #волейбол #полуфинал

Мужская сборная России по волейболу обыграла Канаду со счетом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22) и вышла в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио.

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Канады в четвертьфинальном матче олимпийского турнира и вышла в полуфинал Олимпиады, где встретится с бразильцами, - передает РИА Новости Спорт.

Игра, прошедшая накануне, завершилась со счетом 3-0 (25:21, 30:28, 25:22). В составе российской команды Дмитрий Волков набрал 15 очков, Максим Михайлов — 14, Егор Клюка — 12, у проигравших самым результативным стал Джон Гордон Перрин (15 очков).

Мужская сборная России по волейболу встретится с Бразилией в полуфинале Олимпиады в Токио, - передает Спорт Экспресс.

В четвертьфинале бразильцы победили Японию в трех сетах — 25:20, 25:23, 25:20.

Полуфинал Россия — Бразилия состоится 5 августа, время начала матча станет известно позднее.

В итоге сборная России продлила отличную серию — все 7 раз, что наша страна участвовала в Олимпиадах, мужская сборная стабильно пробивалась в полуфинал. В итоге было взято золото Лондона-2012, серебро Сиднея-2000, бронза Афин-2004 и Пекина-2008, - сообщает Матч ТВ.

Если же вспоминать времена СССР, то у советских волейболистов были три золота (Токио-1964, Мехико-1968, Москва-1980), два серебра (Монреаль-1976, Сеул-1988) и одна бронза (Мюнхен-1972).
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#Олимпиада в Токио #волейбол #полуфинал

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