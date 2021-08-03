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Минздрав РФ уточнил количество жертв ДТП с российскими туристами в Турции
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В результате ДТП с автобусом в Турции погибли три человека.
Минздрав России уточнил число погибших туристов в ДТП в Анталье.
По последней информации российского ведомства, из 22 человек, находившихся в автобусе, трое погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в реанимации. Ситуация с оказанием медпомощи российским туристам, пострадавшим в ДТП в Турции, находится на контроле Минздрава России.
Ранее СМИ писали, что жертвами ДТП стали четыре человека, еще 16 получили ранения.
Большинство туристов были из Самарской области. Их разместили в четырех больницах, - передает РИА Новости.
В автобусе находились 22 российских туриста, из которых 9 — дети. Они должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21:50 по местному времени. На месте ДТП работают спасатели. На данный момент российское генконсульство в Анталье подтверждает гибель в аварии троих граждан РФ. У пятерых россиян тяжелые ранения. Среди погибших нет детей, - передает "Интерфакс" со ссылкой на туроператора "Интурист".
Трагедия произошла накануне в районе курортного города Манавгата в провинции Анталья в районе Сиде. Российские туристы направлялись в аэропорт. Водитель не справился с управлением, автобус врезался в бетонное ограждение и перевернулся. В этот момент в салоне находились 22 туриста, в том числе дети.
Для родственников россиян, которые пострадали в произошедшем в Турции ДТП, открыли телефонную горячую линию. Номер в Турции: +90 538 393 34 51, в России: +7 915 327 79 68, - передает НТВ. Уточняется со ссылкой на "Интурист", что они могут позвонить по номеру +905383933451, - передает "АиФ".
В руководстве компании-туроператора уже заявили, что готовы доставить в Турцию родственников погибших и пострадавших.
Российские дипломаты выясняют все обстоятельства произошедшего.
По последней информации российского ведомства, из 22 человек, находившихся в автобусе, трое погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в реанимации. Ситуация с оказанием медпомощи российским туристам, пострадавшим в ДТП в Турции, находится на контроле Минздрава России.
Ранее СМИ писали, что жертвами ДТП стали четыре человека, еще 16 получили ранения.
Большинство туристов были из Самарской области. Их разместили в четырех больницах, - передает РИА Новости.
В автобусе находились 22 российских туриста, из которых 9 — дети. Они должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21:50 по местному времени. На месте ДТП работают спасатели. На данный момент российское генконсульство в Анталье подтверждает гибель в аварии троих граждан РФ. У пятерых россиян тяжелые ранения. Среди погибших нет детей, - передает "Интерфакс" со ссылкой на туроператора "Интурист".
Трагедия произошла накануне в районе курортного города Манавгата в провинции Анталья в районе Сиде. Российские туристы направлялись в аэропорт. Водитель не справился с управлением, автобус врезался в бетонное ограждение и перевернулся. В этот момент в салоне находились 22 туриста, в том числе дети.
Для родственников россиян, которые пострадали в произошедшем в Турции ДТП, открыли телефонную горячую линию. Номер в Турции: +90 538 393 34 51, в России: +7 915 327 79 68, - передает НТВ. Уточняется со ссылкой на "Интурист", что они могут позвонить по номеру +905383933451, - передает "АиФ".
В руководстве компании-туроператора уже заявили, что готовы доставить в Турцию родственников погибших и пострадавших.
Российские дипломаты выясняют все обстоятельства произошедшего.
163