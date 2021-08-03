Коммунальщиков оштрафовали за холод в квартире

В ходе проверки установили дефекты в работе отопительной системы.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел жалобу представителей «Управляющая компания «Единый город» на постановление о штрафе за некачественную работу. УК оштрафовали на 40 000 рублей по ст. 7.22. КоАП РФ «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений».



Как указано в материалах суда, причиной для штрафа стали итоги проверки Государственной жилищной инспекции, состоявшейся 22 января 2021 года. Специалисты установили, что в квартире дома №13 по улице Пришвина в Липецке температура воздуха и параметры теплоносителя не соответствуют установленным нормам. Кроме того, было выявлено нарушение циркуляции в системе отопления в квартирах по стоякам. ГЖИ возбудила дело об административном правонарушении, на основании которого «УК «Единый город» было привлечено к административной ответственности.



В УК с наложением штрафа не согласились. Представители коммунальной компании сочти привлечение к ответственности незаконным и потребовали отменить его. Суд, оценив представленные сторонами доказательства, пришел к выводу, что в действиях УК есть состав вмененного ему административного правонарушения. Штраф оставили в силе.