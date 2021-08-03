Ничего святого! В Липецке украли детский велосипед прямо от церкви

Мальчик пришел в храм с матерью и оставил велосипед у крыльца.

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2 августа в микрорайоне «Елецкий» от церкви в честь Иверской иконы Божьей матери украли велосипед.9-летний мальчик пришел в храм с мамой и оставил велосипед возле крыльца. Выйдя из церкви, мать и ребенок велосипеда не обнаружили. Очевидцы видели как от храма на велосипеде отъезжал мужчина.- Подозреваемый в краже задержан. Им оказался 31-летний, ранее судимый местный житель. Велосипед, стоимостью 8 тысяч рублей он успел продать за полторы тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158. В данный момент ведутся поиски покупателя велосипеда, чтобы возвратить его владельцу, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.