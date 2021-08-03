Происшествия

41 минуту назад

Ничего святого! В Липецке украли детский велосипед прямо от церкви

9 514
#кража #церковь
Ничего святого! В Липецке украли детский велосипед прямо от церкви

Мальчик пришел в храм с матерью и оставил велосипед у крыльца.

2 августа в микрорайоне «Елецкий» от церкви в честь Иверской иконы Божьей матери украли велосипед. 

9-летний мальчик пришел в храм с мамой и оставил велосипед возле крыльца. Выйдя из церкви, мать и ребенок велосипеда не обнаружили. Очевидцы видели как от храма на велосипеде отъезжал мужчина.

- Подозреваемый в краже задержан. Им оказался 31-летний, ранее судимый местный житель. Велосипед, стоимостью 8 тысяч рублей он успел продать за полторы тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158. В данный момент ведутся поиски покупателя велосипеда, чтобы возвратить его владельцу, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

Фото: vk.com/iverskiichram

9 514
#кража #церковь

Комментарии (9)

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Пeppи Mейcон

6 минут назад
это наверное Коммунисты. Они не признают церкви
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Алекс

19 минут назад
Вот интересно, если те к кому вы пришли даже несмогли ваш велик защитить. Чего тогда ждать для такой важной части вас как душа.
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Гостья1

20 минут назад
Почему именно маски надо выдавать работникам,?,Есть более удобные респираторы,позволяющие легче дышать и не намокают,не прилипают к лицу.Какими нормами это установлено и почему не предусмотреть более качественные средства защиты?В цехах,на транспорте огромная ответственность.Целый день без нормального дыхания.Много спрашиваем с работников ,но и надо пересматривать обеспечение средствами защиты.
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цирк

29 минут назад
ну это не так уж страшно, по сравнению с тем, когда поп молотил в церкви прихожанку-141 проц
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Глеб

30 минут назад
Внутри одни с наружи другие
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)))))

33 минуты назад
А из бюджета сколько сперли ? Пляж 26 лямов где деньги Зин?!
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Ромка

33 минуты назад
Расценки на отпевания умерших видели??? Тоже мне святоши.
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Vb

33 минуты назад
Это Липецк, ничего святого и удивительного...
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Всё Путем

34 минуты назад
В Елецкий переселили весь ЛТЗ, Лесную и Зою. Сплошные маргиналы.
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