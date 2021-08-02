В Добринке отметили День ВДВ

Лучшие пожелания ветеранам и десантникам-добринцам от генерал-полковника Владимира Шаманова передал депутат Государственной Думы Михаил Тарасенко.

В Добринке прошел праздник в честь 91-й годовщины ВДВ. На площади Ленина ветеранов «крылатой пехоты» поздравили депутат Государственной Думы Михаил Тарасенко и глава администрации Добринского района Роман Ченцов.«Уважаемые добринцы, десантники и ветераны! 91 год назад в Воронежской области 12 воинов с амуницией впервые десантировались с бомбардировщика ТБ-3. Именно это положило начало становлению ВДВ, — обратился к присутствующим Михаил Тарасенко. - Сегодня я поздравлял бывшего командующего десантными войсками генерал-полковника Владимира Шаманова. Он передал вам самые лучшие пожелания».Одним из самых зрелищных моментов праздника стало выступление воспитанников липецкого патриотического клуба «Допризывник», организованное при поддержке благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие».Роман Ченцов отметил, что современным защитникам Отечества важно сохранять память о подвигах воинов прошлых лет. Добринский район – малая родина семи Героев Советского Союза. Недавно активисты «Единой России» помогли благоустроить памятник землякам, погибшим на фронтах, расположенный в селе Большая Плавица.