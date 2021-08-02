На части центральных улиц Липецка отключат холодную воду

3 августа с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Нестерова, №№ 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а по улице Гагарина, №№ 1, 2, 5, 6 ,7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 по улице Качалова, №№ 1, 3, 5 в переулке Попова. ЛГЭК будет устранять утечку на участке по адресу: улица Мусоргского, 5.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 10/1, 10/2, 10/3, 12/2, 14/2 по улице Циолковского, №№ 64/2, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 94а по улице Космонавтов из-за устранения утечки на водоводе по адресу: улица Циолковского, 10/3.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на участке улицы Циолковского, 8/2 ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды в домах №№ 6/4, 8/1, 8/2, 8/3 по улице Циолковского.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 91, 95, 97, 101/2 по улице Гагарина, №№ 1/2, 1/3 по улице Терешковой из-за проглушения бросового водовода по адресу улица Гагарина, 95.



Подвоз питьевой воды на участки организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 14:00 до 16:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество в домах № 44 по улице Стаханова, №№ 2, 3, 4 по улице Хорошавина, №№ 1, 3 по улице Шуминского.

