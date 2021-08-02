Липецкая вечЁрка: погибший парашютист, конфликт из-за лавочки и день ВДВ

Сегодня, 2 августа, стало известно, что на аэродроме в Грязях погиб парашютист, на улице Теперика в Липецке взрослая женщина с помощью нецензурной лексики выясняла, кто должен сидеть на лавочке, и десантники отметили свой профессиональный праздник.





А на следующий день на центральном пляже Грязей



Во дворе дома № 11 на улице Теперика в Липецке



Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript



При этом использовала липчанка совсем не педагогические методы — материлась, не стесняясь детей. Бой за лавочку, которую по ее словам старушки вымаливали у начальника, женщина выиграла. Но теперь видео заинтересовались в полиции.



— А вежливо попросить уступить себе место она не пробовала? А дети молодцы, не опустились до ее уровня! — написала Маша.



— На месте родителей обязательно бы написала заявление в полицию. Не только за то, что матом ругалась, а нанесла моральный вред детям, — возмутилась Правда.



— У этого подъезда сидят алкаши постоянно, т. к. рядом «Хмельник» и «Красное и Белое», посмотрите на мусорку возле лавочки. Старушкам и правда посидеть негде, на детской площадке мамочки с детьми, у подъезда «дети», которые с самокатами вышли посидеть на лавочке и поснимать на телефон… Часто проходя мимо группы подростков, слышу нецензурную брань, которую не слышала от взрослых. Женщина просто объяснила им на языке, котором они общаются, когда не снимают видео. Блогеры, все стали!, — заступился за женщину Житель этого дома.



Липецкие десантники сегодня скромно, из-за коронавирусных ограничений, отметили свой праздник.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что серьезных происшествий с участием десантников зафиксировано не было.



Суровые десантники мало похожи на гламурных инстаграмщиц, тем не менее соцсети сегодня



— Ветераны ВДВ, с праздником!!! Здоровья, мирного неба, любви, добра!!! — поздравила голубых беретов Мама дорогая. успел В субботу на грязинском аэродроме во время прыжка погиб 69-летний парашютист из Тамбовской области. Возможно, у него в воздухе остановилось сердце.А на следующий день на центральном пляже Грязей спасатель вытащить из реки 24-летнего мужчину. Он уже ушел на дно, но благодаря оперативности водолаза Александра Назарова, тонувшего удалось спасти и реанимировать.Во дворе дома № 11 на улице Теперика в Липецке видеокамера зафиксировала современный конфликт «отцов и детей». Взрослая женщина прогнала с лавочки трех мальчишек, да еще и самокат одного из них бросила.При этом использовала липчанка совсем не педагогические методы — материлась, не стесняясь детей. Бой за лавочку, которую по ее словам старушки вымаливали у начальника, женщина выиграла. Но теперь видео заинтересовались в полиции.— А вежливо попросить уступить себе место она не пробовала? А дети молодцы, не опустились до ее уровня! — написала Маша.— На месте родителей обязательно бы написала заявление в полицию. Не только за то, что матом ругалась, а нанесла моральный вред детям, — возмутилась Правда.— У этого подъезда сидят алкаши постоянно, т. к. рядом «Хмельник» и «Красное и Белое», посмотрите на мусорку возле лавочки. Старушкам и правда посидеть негде, на детской площадке мамочки с детьми, у подъезда «дети», которые с самокатами вышли посидеть на лавочке и поснимать на телефон… Часто проходя мимо группы подростков, слышу нецензурную брань, которую не слышала от взрослых. Женщина просто объяснила им на языке, котором они общаются, когда не снимают видео. Блогеры, все стали!, — заступился за женщину Житель этого дома.Липецкие десантники сегодня скромно, из-за коронавирусных ограничений, отметили свой праздник. Возложили цветы к памятнику основателю воздушно-десантных войск генералу Василию Маргелову.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что серьезных происшествий с участием десантников зафиксировано не было.Суровые десантники мало похожи на гламурных инстаграмщиц, тем не менее соцсети сегодня переполнились фотографиями мужчин в голубых беретах.— Ветераны ВДВ, с праздником!!! Здоровья, мирного неба, любви, добра!!! — поздравила голубых беретов Мама дорогая.