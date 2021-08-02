На радость курильщикам: за первое полугодие выпуск сигарет в Липецкой области вырос на 320%

В магазинах, кафе и ресторанах липчане оставили в январе-июне 147 миллиардов рублей.

Липецкстат опубликовал данные социально-экономического развития Липецкой области за январь-июнь этого года (за исключение демографии – эта информация появится через неделю). Статистика успокаивающая, но только отчасти.



Так, за первое полугодие в продуктовых и промтоварных магазинах липчане оставили, соответственно, 69,6 и 72,3 млрд рублей. Таким образом, по сравнению с январем-июнем 2020 года оборот розничной торговли составил 142 млрд рублей, или больше на 6,3%, чем годом ранее. Чиновники любят такой рост. Это, по их мнению, демонстрирует рост доходов населения. Однако на самом деле это, скорее, свидетельствует о разгоне инфляции. Тот же Липецкстат подсчитал, что в первом полугодии 2021-го цены на продовольственные товары выросли в целом на 9,1% по сравнению с январем-июнем 2020-го, а на непродовольственные – на 6,8%. Иными словами, липчане купили в этом году меньше провизии, обуви, одежды, товаров широкого употребления и бытовой техники, чем годом ранее.



В АПК региона в первом полугодии были зафиксированы разнонаправленные процессы. Отрадно, что устойчивый рост демонстрирует молочное животноводство, которое ранее десятилетиями не могло выйти из кризиса. Несмотря на некоторое снижение поголовья крупного рогатого скота (в первом полугодии дойное стадо уменьшилось на сто коров), от оставшихся 43 400 буренок надоили молока на 0,2% больше, чем за первые шесть месяцев 2020-го. За счет сырья из других регионов местного питьевого молока в магазинах стало больше на 14,9%, а кисломолочных продуктов – на 0,8%. Неожиданностью стало уменьшение производства местными заводами сливочного масла сразу на 16,7%, творога – на 13,3%, мороженого – на 6,7%. Парадокс, но в это же время сметаны в регионе выпустили вдруг на 13,4% больше, чем годом ранее.



Традиционно хорошо обстоят дела с птицеводством – куры расстарались снести на 2% яиц больше. А вот со свиньями – беда: поголовье сократилось на 7%. И теперь на фермах крупных товаропроизводителей, фермеров и хлевах селян похрюкивает 757,5 тысяч свиней – на 60 тысяч меньше, чем голом ранее. В итоге в графу «скот и птица на убой» статистики вписали 93% от живого веса животных, сданных на мясо в прошлом году.



Колбасных изделий в регионе с начала года по конец июня выпущено на 8,6% меньше, чем годом ранее, мяса птицы – на 16,1%, говядины – на 24%, мясных полуфабрикатов – на 23,9%. В то же время мясных консервов произвели в 2,2 раза больше, а расточительно-мясных – на 62,3% больше, чем в прошлом году.



Какой-то провал – в производстве растительных масел в регионе. Его отжали почти вдвое меньше, чем в январе-июне 2020-го. Та же петрушка – с сахаром. Заводы региона произвели его 55,4% меньше, чем годом ранее. Соответственно, значительно, сразу на 76,4%, упало производство свекловичного жома, на 55,4% – мелассы. Муки намололи на 8% меньше, чем годом ранее, макаронных изделий наштамповали меньше на треть, хлеба и хлебобулочных изделий испекли меньше на 10,4%.



Значительный рост наблюдается в выпуске детского питания. Чуть-чуть, на проценты, выросло производство пива и минеральных вод.



Радует, что товарных запасов продуктов питания в торговых сетях региона – на 37 дней работы без новых товарных подвозов.



Общепит показал рост на 22,5% после жестких прошлогодних локдауна и ковидных ограничений. В кафе и ресторанах жители и гости нашего региона оставили 4,2 млрд рублей, а только в июне – 744,6 миллиона.



Если говорить о сфере бытовых услуг, то в этом году у нас та же картина, как у Ильфа и Петрова в первой главе «Двенадцати стульев» - наблюдается спрос на стрижки и на похороны. Так, за первые шесть месяцев года парикмахерам липчане заплатили 697,2 млн рублей, а ритуальщикам – 727,8 миллиона, причем за гробы и венки уплачено на 13,5% больше, чем годом ранее. То есть рынок похоронных услуг, как говорится, растет.



Показал рост и индекс промышленного производства – на 4,4% к январю-июню прошлого года. Но и тут – средняя температура по больнице. Так, в 5,7 раза в регионе (очевидно, за счет низкой базы) увеличилось производство автотранспортных средств и прицепов, в 3,2 раза – табачных изделий, почти вдвое – изделий из бумаги. На 52,1% больше произвели компьютеров, на 40,3% – какой-то полиграфии (дело к выборам?), на 28,3% – химических веществ, на 31,3% – электрического оборудования, на 10,5% – резиновых и пластмассовых изделий. А вот добыча полезных ископаемых в области упала на 5,7%, пищевых продуктов – на 8,6%. В пандемию выпуск медицинских инструментов сократился на треть по сравнению с 2020 годом, а шприцов, игл и катетеров – наполовину!



За первое полугодие в регионе сократился на 4,5% ввод жилья. Кстати, вся сумма просрочки по зарплате в регионе (9,7 млн рублей) – как раз в строительстве. А вот производство асфальтобетонных смесей благодаря большому количеству государственных и муниципальных заказов по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» выросло сразу на 66% по сравнению с прошлым годом.



Кредиторская задолженность по всем видам деятельности в регионе по состоянию на 1 июня – 314 млрд рублей (10,4 миллиарда – просроченная), дебиторская – 285 млрд рублей (5,6 миллиарда – просроченная).