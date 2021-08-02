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Белорусская легкоатлетка Тимановская получила гуманитарную визу Польши
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши, - сообщил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач.
"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", — написал Пшидач в своем аккаунте в Twitter.
Легкоатлетка должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Из-за отстранения пары белорусских спортсменок ей предложили поучаствовать и в эстафете четыре по 400 метров. Позднее девушка раскритиковала это решение в соцсетях.
После Олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Тимановская прекращает участие в Играх "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что бегунью насильно пытались вывезти из Токио. Тимановская подтвердила это, а также заявила, что на нее оказывали давление. Кроме того, она планировала просить убежища в ЕС. Несколько европейских государств предложили легкоатлетке помощь.
Белорусский НОК заявил, что он внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с оргкомитетом Олимпиады и Международным олимпийским комитетом.
Накануне Тимановская обратилась за помощью к полиции аэропорта Ханэда, после чего ее взяли под охрану. Некоторое время она находилась в участке, а позднее ее перевезли в другое место, - передает РИА Новости Спорт.
По словам властей Японии, легкоатлетка в настоящее время находится в безопасности.
Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могут посадить за критику в тюрьму.
В Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии заявили, что Тимановская прекращает участие в Играх "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием".
"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", — написал Пшидач в своем аккаунте в Twitter.
Легкоатлетка должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Из-за отстранения пары белорусских спортсменок ей предложили поучаствовать и в эстафете четыре по 400 метров. Позднее девушка раскритиковала это решение в соцсетях.
После Олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Тимановская прекращает участие в Играх "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что бегунью насильно пытались вывезти из Токио. Тимановская подтвердила это, а также заявила, что на нее оказывали давление. Кроме того, она планировала просить убежища в ЕС. Несколько европейских государств предложили легкоатлетке помощь.
Белорусский НОК заявил, что он внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с оргкомитетом Олимпиады и Международным олимпийским комитетом.
Накануне Тимановская обратилась за помощью к полиции аэропорта Ханэда, после чего ее взяли под охрану. Некоторое время она находилась в участке, а позднее ее перевезли в другое место, - передает РИА Новости Спорт.
По словам властей Японии, легкоатлетка в настоящее время находится в безопасности.
Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могут посадить за критику в тюрьму.
В Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии заявили, что Тимановская прекращает участие в Играх "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием".