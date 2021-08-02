В мире

36 минут назад

Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио

67
#Олимпиада #гимнаст #серебро #медаль

Российский спортсмен Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио.

Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль соревнований в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио. По итогам своего выступления россиянин показал результат 14,783 балла, - передает РИА Новости.

Такое же количество баллов набрал Чо Хван Шин из Южной Кореи, который расположился выше за счет лучшей суммы балов за один прыжок. Бронзовая медаль досталась армянину Артуру Давтян (14,733).

Еще один российский гимнаст Никита Нагорный (14,716) стал пятым.

Это уже седьмая по счету олимпийская награда для Аблязина. На играх в Лондоне ему удалось завоевать серебро в опорном прыжке и бронзу в вольных упражнениях, а в 2016 году ему удалось показать третий результат на кольцах и вновь стать вторым в опорном прыжке. Также в Рио-де-Жанейро он завоевал серебро вместе с другими российскими гимнастами в командных выступлениях. На играх в Токио российская сборная с Аблязиным в составе улучшила свой результат, завоевав золото.
67
#Олимпиада #гимнаст #серебро #медаль

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Объявленного в розыск экс-президента Киргизии доставили в Бишкек
#Киргизия #Аскар Акаев
Объявленного в розыск экс-президента Киргизии доставили в Бишкек

сегодня, 13:15

В мире
В Турции пропал российский турист
#Турция #поиск #туризм
В Турции пропал российский турист

сегодня, 12:11

В мире
В США закончилось соглашение по приостановке лимита госдолга
#США #госдолг #лимит
В США закончилось соглашение по приостановке лимита госдолга

сегодня, 11:39

В мире
В США представили доклад с доказательствами утечки коронавируса из лаборатории
#коронавирус #утечка
В США представили доклад с доказательствами утечки коронавируса из лаборатории

сегодня, 09:57

В мире
27 районов Антальи эвакуированы из-за лесных пожаров
27 районов Антальи эвакуированы из-за лесных пожаров

31.07.2021 12:35

В мире
Российских туристов в Турции призывают быть готовыми к эвакуации
#Турция #туризм #лесной пожар
Российских туристов в Турции призывают быть готовыми к эвакуации

30.07.2021 13:57

В мире