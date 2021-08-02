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36 минут назад
Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио.
Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль соревнований в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио. По итогам своего выступления россиянин показал результат 14,783 балла, - передает РИА Новости.
Такое же количество баллов набрал Чо Хван Шин из Южной Кореи, который расположился выше за счет лучшей суммы балов за один прыжок. Бронзовая медаль досталась армянину Артуру Давтян (14,733).
Еще один российский гимнаст Никита Нагорный (14,716) стал пятым.
Это уже седьмая по счету олимпийская награда для Аблязина. На играх в Лондоне ему удалось завоевать серебро в опорном прыжке и бронзу в вольных упражнениях, а в 2016 году ему удалось показать третий результат на кольцах и вновь стать вторым в опорном прыжке. Также в Рио-де-Жанейро он завоевал серебро вместе с другими российскими гимнастами в командных выступлениях. На играх в Токио российская сборная с Аблязиным в составе улучшила свой результат, завоевав золото.
Такое же количество баллов набрал Чо Хван Шин из Южной Кореи, который расположился выше за счет лучшей суммы балов за один прыжок. Бронзовая медаль досталась армянину Артуру Давтян (14,733).
Еще один российский гимнаст Никита Нагорный (14,716) стал пятым.
Это уже седьмая по счету олимпийская награда для Аблязина. На играх в Лондоне ему удалось завоевать серебро в опорном прыжке и бронзу в вольных упражнениях, а в 2016 году ему удалось показать третий результат на кольцах и вновь стать вторым в опорном прыжке. Также в Рио-де-Жанейро он завоевал серебро вместе с другими российскими гимнастами в командных выступлениях. На играх в Токио российская сборная с Аблязиным в составе улучшила свой результат, завоевав золото.