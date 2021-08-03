Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 3 августа. Сегодня липчане могут начать день с необычного занятия йогой. На участке улицы Юных Натуралистов перекрыто движение. Родителей малышей приглашают стать общественными контролерами работы детских садов. Продолжается прием откликов на идею поставить новый памятник на улице Ленина. Начат прием заявок на звания лучших работников культуры и волонтеров.

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Во вторник в Липецке ожидается переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, с переходом на западный, 6-11 м/с, при грозе с порывами до 15-20 м/с. Температура днем от +25 до +27 градусов.День 3 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.Движение транспорта по улице Юных Натуралистов в районе дома №60 по улице Гоголя теперь идет только по одной полосе. Там ремонтируют теплотрассу. Возобновить движение в прежнем режиме планируют к осени.Сегодня в 08:30 в малом зале областной научной библиотеки начнется «Йога с книгой» (16+). Бесплатные утренние практики проводит инструктор Екатерина Негодяева.На завтрак хочется чего-то вкусного, но долго готовить лень? Можно воспользоваться рецептом Анны и сделать быструю пиццу.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Председатель городского департамента образования просит родителей малышей молчать, если они считают, что в школе или детском саду существуют какие-то проблемы. Это касается всех аспектов работы учреждения, в том числе — питания детей.В управлении ЗАГС Липецка продолжается сбор откликов на идею создать возле здания на улице Ленина свадебную зону с установкой памятника святым Петру и Февронии. Все желающие высказаться по поводу этой инициативы могут оставить запись в специальной книге отзывов.В Липецке начался прием заявок на почетные звания в двух сферах — волонтёрстве и культуре. До 1 октября принимают заявления на присуждения званий «Заслуженный работник культуры Липецкой области», «Заслуженный артист Липецкой области», «Заслуженный художник Липецкой области». Детали можно уточнить по телефону 27-33-07. Также до 1 октября идет прием документов для награждения почетным знаком Липецкой области «Доброволец Липецкой области». Подробности по телефону 77-06-80.3 августа 1995 года российский самолет «Ил-76» с семью членами экипажа на борту по заказу афганского правительства совершал коммерческий рейс по маршруту Тирана – Шарджа – Кабул. Лайнер был захвачен истребителями оппозиционеров и принужден совершить посадку в районе Кандагара. Всем нашим летчикам удалось вернуться домой. На основе реальных событий был снят фильм «Кандагар» (16+).К слову, истории с захватом самолетов — частый сюжет для триллеров или боевиков.«Нирджа» (2016, 16+). Фильм основан на истории жизни отважной стюардессы Нирджи Бханот, которая пожертвовала собой, защищая 359 пассажиров на борту рейса 73 авиакомпании PanAm в 1986 году, захваченного членами террористической организации.«Операция «Шаровая молния» (2018, 16+). В 1976 году самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения.