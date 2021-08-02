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В Белгородской области 3 человека на «БМВ Х 5» погибли в ДТП
Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в дерево.
2 августа ранним утром около 4-00 на на втором километре автодороги "Губкин — Троицкий — граница Курской области" водитель автомобиля BMW X5 из-за ошибки в управлении съехал в кювет, а после врезался в дерево.
В результате аварии погибли трое мужчин, - сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. Движение на участке проходит в штатном режиме, - отмечается на сайте УМВД по региону.
В результате аварии погибли трое мужчин, - сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. Движение на участке проходит в штатном режиме, - отмечается на сайте УМВД по региону.