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В Белгородской области 3 человека на «БМВ Х 5» погибли в ДТП

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#ДТП #авария

Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в дерево.

2 августа ранним утром около 4-00 на на втором километре автодороги "Губкин — Троицкий — граница Курской области" водитель автомобиля BMW X5 из-за ошибки в управлении съехал в кювет, а после врезался в дерево.

В результате аварии погибли трое мужчин, - сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. Движение на участке проходит в штатном режиме, - отмечается на сайте УМВД по региону.
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#ДТП #авария

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