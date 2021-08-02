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сегодня, 12:47
«Ты служил в ВДВ, а это значит, что ты в сто раз умнее...»
Десантники поздравляют друг друга с праздником в соцсетях.
Сегодня в Липецке десантники возложили цветы к мемориалу Василия Маргелова и минутой молчания почтили память тех, кто пал на фронтах Великой Отечественной, в локальных войнах и военных конфликтах. В Липецке насчитывается больше полутора тысяч десантников. Все они сегодня принимают поздравления, в том числе — и через Instagram.
Моряк с затонувшего корабля
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