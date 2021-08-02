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сегодня, 12:47

«Ты служил в ВДВ, а это значит, что ты в сто раз умнее...»

8 1135
#ВДВ #соцсети
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«Ты служил в ВДВ, а это значит, что ты в сто раз умнее...»

Десантники поздравляют друг друга с праздником в соцсетях.

Сегодня в Липецке десантники возложили цветы к мемориалу Василия Маргелова и минутой молчания почтили память тех, кто пал на фронтах Великой Отечественной, в локальных войнах и военных конфликтах. В Липецке насчитывается больше полутора тысяч десантников. Все они сегодня принимают поздравления, в том числе — и через Instagram.









8 1135
#ВДВ #соцсети
1

Комментарии (8)

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Моряк с затонувшего корабля

16 минут назад
Только ДВД, только хардкор !
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Скажите автору первой фотки

29 минут назад
Что девиз ВДВ пишется так «Никто кроме нас» Слово «никто» пишется слитно!
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товарищ Коба

31 минуту назад
Фауст, .. незаменимых нет
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МИРОТВОРЕЦ

38 минут назад
ВДВ Слава !!!
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Фауст

53 минуты назад
Войска Дяди Васи! Девиз Никто Кроме Нас! Поздравляю!
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мама, дорогая

55 минут назад
Ветераны ВДВ, с праздником !!! Здоровья, мирного неба, любви , добра !!!
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Писарь в штабе

56 минут назад
Десантура круче всех,я то знаю.
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1

57 минут назад
как говорил товарищ прапорщик - если вы, гражданские , такие умные, что же вы строем не ходите ?
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