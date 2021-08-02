«Ты служил в ВДВ, а это значит, что ты в сто раз умнее...»

Десантники поздравляют друг друга с праздником в соцсетях.

Сегодня в Липецке десантники возложили цветы к мемориалу Василия Маргелова и минутой молчания почтили память тех, кто пал на фронтах Великой Отечественной, в локальных войнах и военных конфликтах. В Липецке насчитывается больше полутора тысяч десантников. Все они сегодня принимают поздравления, в том числе — и через Instagram.