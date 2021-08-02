Липецкие летчики привезли в коронавирусный госпиталь цистерну для кислорода

Этой емкостью медики воспользуются в случае увеличения количества больных.

Сегодня в БСМП № 1 летчики Липецкого авиацентра привезли 8-тонную цистерну. В этой емкости будет храниться резервный запас кислорода. Цистерну передали медикам в безвозмездное пользование.— В связи с тем, что в Липецкой области увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией, возникает повышенная потребность в кислороде, — рассказал главный врач БСМП № 1 Дмитрий Павлюкевич.Сегодня на территории больницы находятся две цистерны по 3 тонны. Их заправляют кислородом два раза в день: утром и вечером. В сутки больница тратит в среднем по 6-7 тонн кислорода. Он требуется в той или иной степени 80% больных. Большая часть кислорода расходуется для тех, кто находится на аппаратах ИВЛ (до 30 литров в минуту), меньше — для тех, кто пользуется кислородными масками (2 литра в минуту). Сегодня в госпитале лежат 595 пациентов (госпиталь рассчитан на 700 коек).— В соответствии с указаниями замминистра обороны России вооруженным силам дана команда на оказание помощи медицинским учреждениям, — пояснил начальник автомобильной и электрогазовой службы Липецкого авиацентра майор Олег Терехов.Цистерна, которую привезли в коронавирусный госпиталь, находилась в резерве авиацентра. На уровень боевой готовности ее отсутствие не повлияет.Кроме того, в авиацентре теперь будут хранить дополнительно три тонны жидкого кислорода, чтобы привезти медикам в случае нештатной ситуации. Олег Терехов добавил — 95% военнослужащих авиацентра сделали прививки от коронавируса.