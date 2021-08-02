Общество

сегодня, 12:47

Липецкие летчики привезли в коронавирусный госпиталь цистерну для кислорода

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#кислород #коронавирус

Этой емкостью медики воспользуются в случае увеличения количества больных.

Сегодня в БСМП № 1 летчики Липецкого авиацентра привезли 8-тонную цистерну. В этой емкости будет храниться резервный запас кислорода. Цистерну передали медикам в безвозмездное пользование.

 — В связи с тем, что в Липецкой области увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией, возникает повышенная потребность в кислороде, — рассказал главный врач БСМП № 1 Дмитрий Павлюкевич.



Сегодня на территории больницы находятся две цистерны по 3 тонны. Их заправляют кислородом два раза в день: утром и вечером. В сутки больница тратит в среднем по 6-7 тонн кислорода. Он требуется в той или иной степени 80% больных. Большая часть кислорода расходуется для тех, кто находится на аппаратах ИВЛ (до 30 литров в минуту), меньше — для тех, кто пользуется кислородными масками (2 литра в минуту). Сегодня в госпитале лежат 595 пациентов (госпиталь рассчитан на 700 коек).

 — В соответствии с указаниями замминистра обороны России вооруженным силам дана команда на оказание помощи медицинским учреждениям, — пояснил начальник автомобильной и электрогазовой службы Липецкого авиацентра майор Олег Терехов.



Цистерна, которую привезли в коронавирусный госпиталь, находилась в резерве авиацентра. На уровень боевой готовности ее отсутствие не повлияет. 

Кроме того, в авиацентре теперь будут хранить дополнительно три тонны жидкого кислорода, чтобы привезти медикам в случае нештатной ситуации. Олег Терехов добавил — 95% военнослужащих авиацентра сделали прививки от коронавируса.
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#кислород #коронавирус

Комментарии (4)

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отдел ТБ

6 минут назад
по технике безопасности нельзя такой объём кислорода хранить в одном месте в жилых кварталах. если рванет, ио сдует пол -Липецка
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Аркадий

12 минут назад
В декабре лежал в ковиднике на Тракторном. Если бы не кислород- уже был бы в мире ином.А сдал на ПЦР-тест- результат отрицательный. Чем болел- хрен его знает .
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\|

48 минут назад
Надеюсь такую цистерну шмурдяка не привезут для ужаливания.
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до вакцинации такого не было

57 минут назад
вакцинация в действии
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