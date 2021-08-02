В Данкове объявили карантин по бешенству

Большое животное обнаружили в частном подворье.

И.о. главы региональной администрации подписал постановление о введении карантина по бешенству на территории Данкова. Больное животное обнаружили в частном подворье на улице Верхней Куликовской. Этот участок признан эпизоотическим очагом. Территория Данкова признана неблагополучным населенным пунктом по бешенству животных.На период карантина введены ограничительные меры:Контроль за ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.Напомним, с начала года выявлено 5 случаев заболевания бешенством, за аналогичный период 2020 года было выявлено 8 подтвержденных в лаборатории случаев.