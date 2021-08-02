Общество

8 минут назад

В Данкове объявили карантин по бешенству

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#карантин #бешенство
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В Данкове объявили карантин по бешенству

Большое животное обнаружили в частном подворье.

И.о. главы региональной администрации подписал постановление о введении карантина по бешенству на территории Данкова. Больное животное обнаружили в частном подворье на улице Верхней Куликовской. Этот участок признан эпизоотическим очагом. Территория Данкова признана неблагополучным населенным пунктом по бешенству животных.

На период карантина введены ограничительные меры:

карантин.jpg


Контроль за ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.

Напомним, с начала года выявлено 5 случаев заболевания бешенством, за аналогичный период 2020 года было выявлено 8 подтвержденных в лаборатории случаев.
75
#карантин #бешенство
1

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