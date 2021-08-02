Общество
8 минут назад
В Данкове объявили карантин по бешенству
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Большое животное обнаружили в частном подворье.
И.о. главы региональной администрации подписал постановление о введении карантина по бешенству на территории Данкова. Больное животное обнаружили в частном подворье на улице Верхней Куликовской. Этот участок признан эпизоотическим очагом. Территория Данкова признана неблагополучным населенным пунктом по бешенству животных.
На период карантина введены ограничительные меры:
Контроль за ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.
Напомним, с начала года выявлено 5 случаев заболевания бешенством, за аналогичный период 2020 года было выявлено 8 подтвержденных в лаборатории случаев.
На период карантина введены ограничительные меры:
Контроль за ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.
Напомним, с начала года выявлено 5 случаев заболевания бешенством, за аналогичный период 2020 года было выявлено 8 подтвержденных в лаборатории случаев.
75