Общество

11 минут назад

В Липецке пруд с динозавром освятил священник

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#зоопарк #динозавр
В Липецке пруд с динозавром освятил священник

Липецкий зверинец стал немного дино-парком

В Липецком зоопарке полностью завершена реконструкция пруда – его очистили, а в середине водоема на платформе установили движущийся и рычащий пневмомакет динозавра.

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Накануне пруд с тираннозавром освятил священник.

«Чин освящения молитвой и благословением совершил настоятель Прихода Храма преподобного Сергия Радонежского  Липецка Липецкой Епархии Русской Православной Церкви Протоиерей Сергий. Отец Сергий окропил святой водой не только пруд, но и всю территорию зоопарка: вольеры, животных, ветеринарный комплекс, кормокухню. Протоиерей Сергий совершает освящение нашего зоопарка не первый раз. Православная церковь призывает благодать Божию на всё, что служит во благо людям», - сообщается на сайте зоопарка.

Фото: zoo48.ru
 

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#зоопарк #динозавр

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