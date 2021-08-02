Общество
11 минут назад
В Липецке пруд с динозавром освятил священник
Липецкий зверинец стал немного дино-парком
В Липецком зоопарке полностью завершена реконструкция пруда – его очистили, а в середине водоема на платформе установили движущийся и рычащий пневмомакет динозавра.
Накануне пруд с тираннозавром освятил священник.
«Чин освящения молитвой и благословением совершил настоятель Прихода Храма преподобного Сергия Радонежского Липецка Липецкой Епархии Русской Православной Церкви Протоиерей Сергий. Отец Сергий окропил святой водой не только пруд, но и всю территорию зоопарка: вольеры, животных, ветеринарный комплекс, кормокухню. Протоиерей Сергий совершает освящение нашего зоопарка не первый раз. Православная церковь призывает благодать Божию на всё, что служит во благо людям», - сообщается на сайте зоопарка.
Фото: zoo48.ru
Накануне пруд с тираннозавром освятил священник.
«Чин освящения молитвой и благословением совершил настоятель Прихода Храма преподобного Сергия Радонежского Липецка Липецкой Епархии Русской Православной Церкви Протоиерей Сергий. Отец Сергий окропил святой водой не только пруд, но и всю территорию зоопарка: вольеры, животных, ветеринарный комплекс, кормокухню. Протоиерей Сергий совершает освящение нашего зоопарка не первый раз. Православная церковь призывает благодать Божию на всё, что служит во благо людям», - сообщается на сайте зоопарка.
Фото: zoo48.ru