Происшествия

50 минут назад

Липчанин сбил насмерть водителя мотоблока

1638
#ДТП

Ехавший в прицепе пассажир попал в больницу

Вчера вечером, около  21.00 часов в Таловском районе Воронежской области, на 59 километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка», 35-летний житель Липецкой области, управляя автомобилем «Лада Калина» не учел необходимую дистанцию до движущегося в попутном направлении мотоблока с прицепом допустил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель мотоблока, 45-летний местный житель, погиб на месте, пассажир мотоблока, 24-летний местный житель, с телесными повреждениями  доставлен в медицинское учреждение.
1638
#ДТП

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