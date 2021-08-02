Липчанин сбил насмерть водителя мотоблока

Ехавший в прицепе пассажир попал в больницу

Вчера вечером, около 21.00 часов в Таловском районе Воронежской области, на 59 километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка», 35-летний житель Липецкой области, управляя автомобилем «Лада Калина» не учел необходимую дистанцию до движущегося в попутном направлении мотоблока с прицепом допустил с ним столкновение.



В результате ДТП водитель мотоблока, 45-летний местный житель, погиб на месте, пассажир мотоблока, 24-летний местный житель, с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

