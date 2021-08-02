Происшествия
34 минуты назад
Липчане сделали «икебану» из дорожной ямы
Прореху в асфальте пометили высохшей веткой.
Загрузка плеера
В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка. Она рассказала, что возле дома №29а по улице Стаханова на асфальте появился провал. Местные жители заботливо пометили яму высохшей веткой, как это часто бывает в Липецке.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, власти уже в курсе образования провала. Там ведется ремонтные работы, участок огорожен.
При обнаружении подобных проблем липчан просят сообщать о них в Единую диспетчерскую службу.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, власти уже в курсе образования провала. Там ведется ремонтные работы, участок огорожен.
При обнаружении подобных проблем липчан просят сообщать о них в Единую диспетчерскую службу.