Происшествия

34 минуты назад

Липчане сделали «икебану» из дорожной ямы

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#яма #провал #дорога

Прореху в асфальте пометили высохшей веткой.

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В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка. Она рассказала, что возле дома №29а по улице Стаханова на асфальте появился провал. Местные жители заботливо пометили яму высохшей веткой, как это часто бывает в Липецке.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, власти уже в курсе образования провала. Там ведется ремонтные работы, участок огорожен.

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При обнаружении подобных проблем липчан просят сообщать о них в Единую диспетчерскую службу.
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#яма #провал #дорога

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