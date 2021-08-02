Происшествия
45 минут назад
«Художества» вандалов в Нижнем парке стерли, но заявление в полицию будет подано
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Сотрудники парков в который раз увещевают липчан бережно относиться к городскому имуществу
Как сообщал GOROD48, ночью 1 августа двое вандалов разрисовали маркером в Нижнем парке качели, скамейку, забор катка, мостик. Действия юношей записали камеры наблюдения. При этом, судя по записям, вандалы прекрасно понимали, что их записывает система наблюдения и ни грамма не стеснялись.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе городского паркового хозяйства, все «художества» наутро оттерли, но заявление в полицию сегодня будет подано.
Парки Липецка подвергаются действиям вандалам систематически. Так вандалы разрисовывали скамейки, тротуарную плитку, урны парка Победы, били стекла на стендах с фото медиков, ломали оленей в Быхановом саду. В парке Победы однажды разрисовали площадку для катания на скейтах. Тогда юных вандалов вычислили по камерам наблюдения и они вместе с родителями отчищали свои «художества.
В МАУК «Культурные пространства Липецка» еще раз обратились к липчанам с просьбой беречь парковое хозяйство, так как пользуется им все горожане и гости Липецка, и все что делается в парках и культурных пространствах – это труд и налоги самих же липчан.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе городского паркового хозяйства, все «художества» наутро оттерли, но заявление в полицию сегодня будет подано.
Парки Липецка подвергаются действиям вандалам систематически. Так вандалы разрисовывали скамейки, тротуарную плитку, урны парка Победы, били стекла на стендах с фото медиков, ломали оленей в Быхановом саду. В парке Победы однажды разрисовали площадку для катания на скейтах. Тогда юных вандалов вычислили по камерам наблюдения и они вместе с родителями отчищали свои «художества.
В МАУК «Культурные пространства Липецка» еще раз обратились к липчанам с просьбой беречь парковое хозяйство, так как пользуется им все горожане и гости Липецка, и все что делается в парках и культурных пространствах – это труд и налоги самих же липчан.
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