Происшествия

45 минут назад

«Художества» вандалов в Нижнем парке стерли, но заявление в полицию будет подано

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#вандализм
«Художества» вандалов в Нижнем парке стерли, но заявление в полицию будет подано

Сотрудники парков в который раз увещевают липчан бережно относиться к городскому имуществу

Как сообщал GOROD48, ночью 1 августа двое вандалов разрисовали маркером в Нижнем парке качели, скамейку, забор катка, мостик. Действия юношей записали камеры наблюдения. При этом, судя по записям, вандалы прекрасно понимали, что их записывает система наблюдения и ни грамма не стеснялись.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе городского паркового хозяйства, все «художества» наутро оттерли, но заявление в полицию сегодня будет подано. 

Парки Липецка подвергаются действиям вандалам систематически. Так вандалы разрисовывали скамейки, тротуарную плитку, урны парка Победы, били стекла на стендах с фото медиков, ломали оленей в Быхановом саду. В парке Победы однажды разрисовали площадку для катания на скейтах. Тогда юных вандалов вычислили по камерам наблюдения и они вместе с родителями отчищали свои «художества.

В МАУК «Культурные пространства Липецка» еще раз обратились к липчанам с просьбой беречь парковое хозяйство, так как пользуется им все горожане и гости Липецка, и все что делается в парках и культурных пространствах – это труд и налоги самих же липчан. 

506
#вандализм

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