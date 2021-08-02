Происшествия

сегодня, 09:38

«ВАЗ» загорелся на ходу

5 1061
#пожар

80-летний водитель автомобиля не пострадал.

Загрузка плеера
Вчера днем на дороге Добринка - Усмань на ходу загорелся моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2107», которым управлял 80-летний мужчина.

«Оперативно три члена добровольной пожарной дружины прибыли к месту происшествия и в течение пяти минут возгорание было устранено. Пострадавших нет», - сообщил в Instagram глава Нижнематренского сельсовета Добринского района Липецкой области Вадим Батышкин.
5 1061
#пожар

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

кит

17 минут назад
граф Де Ля Фер, Если дедок медкомиссию прошел ,то и на самолете может летать!Вот если купил справку,то это вопрос к медикам!Их штрафовать!
ответить

Пессимист

33 минуты назад
Серый, мне он не потребовался, лет 10 назад заклинил на монтажном блоке перегоревший предохранитель и полученный коротыш начал плавить провод. Ключ на 10 - в кармане двери, быстро скинул клемму с АКБ и пожар закончился, толком не начавшись. Просто к таким ситуациям надо быть готовым
ответить

граф Де Ля Фер

45 минут назад
80 лет. пора уже о вечном подумать, а не за рулем ездить.
ответить

Серый

49 минут назад
Пессимист, а ты хоть раз пробовал из горящего авто огнетушитель достать? Их возят что бы помочь другим в случае возгорания.
ответить

Пессимист

55 минут назад
Дедушка даже не пытался достать огнетушитель, или решил, что незачем загромаждать им багажник
ответить

Еще в рубрике

Липчане сделали «икебану» из дорожной ямы
#яма #провал #дорога
Липчане сделали «икебану» из дорожной ямы

30 минут назад

Происшествия
«Художества» вандалов в Нижнем парке стерли, но заявление в полицию будет подано
#вандализм
«Художества» вандалов в Нижнем парке стерли, но заявление в полицию будет подано

42 минуты назад

Происшествия
Врачи борются за жизнь выпавшего из окна 7-летнего мальчика
#падение с высоты
4
Врачи борются за жизнь выпавшего из окна 7-летнего мальчика

сегодня, 09:36

Происшествия
В Липецке женщина набросилась с оскорблениями на сидящих на лавочке детей
#осокорбление
44
В Липецке женщина набросилась с оскорблениями на сидящих на лавочке детей

сегодня, 09:30

Происшествия
В столкновении двух «Хендаев» пострадала 30-летняя женщина
#авария #ДТП
3
В столкновении двух «Хендаев» пострадала 30-летняя женщина

сегодня, 09:11

Происшествия
В Липецкой области погиб опытный парашютист
#парашютист #несчастный случай
7
В Липецкой области погиб опытный парашютист

сегодня, 08:50

Происшествия