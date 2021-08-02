Происшествия
сегодня, 09:38
«ВАЗ» загорелся на ходу
80-летний водитель автомобиля не пострадал.
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Вчера днем на дороге Добринка - Усмань на ходу загорелся моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2107», которым управлял 80-летний мужчина.
«Оперативно три члена добровольной пожарной дружины прибыли к месту происшествия и в течение пяти минут возгорание было устранено. Пострадавших нет», - сообщил в Instagram глава Нижнематренского сельсовета Добринского района Липецкой области Вадим Батышкин.
«Оперативно три члена добровольной пожарной дружины прибыли к месту происшествия и в течение пяти минут возгорание было устранено. Пострадавших нет», - сообщил в Instagram глава Нижнематренского сельсовета Добринского района Липецкой области Вадим Батышкин.
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