В Липецке женщина набросилась с оскорблениями на сидящих на лавочке детей

Грязно ругаясь и угрожая, женщина прогнала несовершеннолетних

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В минувшие выходные в социальных сетях опубликовано видео снятое детьми у подъезда дома №1 по улице Теперика. На видео женщина с собачкой прогоняет детей с лавочки, грязно ругаясь и оскорбляя. По словам женщины, на этой скамейке «сидят старушки, которые вымаливали эту лавочку у начальника».



- Я сяду сейчас с собакой! Вы чего тут сидите? Идите отсюда! – кричала женщина, швыряя их самокат.



В распоряжении GOROD48 имеется видео с камеры подъезда.



Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, по факту публикации видео полиция проводит проверку.



