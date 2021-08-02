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В Липецке женщина набросилась с оскорблениями на сидящих на лавочке детей

45 3556
#осокорбление
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В Липецке женщина набросилась с оскорблениями на сидящих на лавочке детей

Грязно ругаясь и угрожая,  женщина прогнала несовершеннолетних 

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В минувшие выходные в социальных сетях опубликовано видео снятое детьми у подъезда дома №1 по улице Теперика. На видео женщина с собачкой прогоняет детей с лавочки, грязно ругаясь и оскорбляя.  По словам женщины, на этой скамейке «сидят старушки, которые вымаливали эту лавочку у начальника».

- Я сяду сейчас с собакой! Вы чего тут сидите? Идите отсюда! – кричала женщина, швыряя их самокат. 

В распоряжении GOROD48 имеется  видео с камеры подъезда. 

Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, по факту публикации видео полиция проводит проверку.

45 3556
#осокорбление
6

Комментарии (45)

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В кола

1 минуту назад
Александр, если человек купил это место, то конечно никто не имеет право поставить туда свое авто. А если нет, то это называется самозахват земли и определённые органы власти могу попросить этого человека убрать его щебень и прочее, что он туда привез, да ещё и газон восстановить.
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Наталья

3 минуты назад
Уже чекнулись со своими лавочками!!! А дети вообще всем мешают!!! Как же собачки на первом месте!!!
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Йцукен

7 минут назад
Бабка не в себе, явно. Но и деточки "молодцы", ведь сидели уже с включенной камерой, т.е. знали, что она сейчас выйдет и были наготове. Подозреваю, что начало конфликта нам не показали, наверняка там еще до этого что-то было.
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Липецк

9 минут назад
Быдлячий город.
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Липчанка

12 минут назад
Решение, поддерживаю! снести все лавки у подьездов, а то домой идешь как через строй и алкаши сидеть не будут!
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Бук

14 минут назад
Завтра эту лавочку сломают
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Правдоруб

15 минут назад
Баба Яга! зачем ребят просто так обидела? Ну сидели тихо мирно отдыхали.
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Ригель ,

18 минут назад
бабка из поколения девяностых ,она прошла огни и воды и медные трубы ,для нее ничего не возможного нет !
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Наталья

22 минуты назад
Житель города, поддерживаю! Каждый с себя должен начать и вести себя культурно по отношению к людям (в любом возрасте!).
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Пердимонокль

22 минуты назад
Лукерья, причем тут поколение?
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