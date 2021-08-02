Липчанам продлили запрет на отдых в лесу

Заезжать в лесопосадки нельзя до 19 августа.

И.о. главы региональной администрации подписал постановление о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в 2021 году. Из документа следует, что леса запрещено посещать вплоть до 19 августа.



Введение ограничения вызвано высоким рисков возникновения пожаров. На въездах в лесах установлены предупредительные аншлаги с указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия, а также телефон диспетчерской службы. При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно позвонить по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.



За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, штраф для физических лиц составляет от 4 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц от 300 000 до 500 000 рублей.



Напомним, ранее ограничение распространялось на срок с 9 по 29 июля 2021.