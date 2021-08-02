Общество

сегодня, 09:25

Липчанам продлили запрет на отдых в лесу

403
#лес #пожар
Липчанам продлили запрет на отдых в лесу

Заезжать в лесопосадки нельзя до 19 августа.

И.о. главы региональной администрации подписал постановление о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в 2021 году. Из документа следует, что леса запрещено посещать вплоть до 19 августа.

Введение ограничения вызвано высоким рисков возникновения пожаров. На въездах в лесах установлены предупредительные аншлаги с указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия, а также телефон диспетчерской службы. При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно позвонить по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, штраф для физических лиц составляет от 4 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц от 300 000 до 500 000 рублей.

Напомним, ранее ограничение распространялось на срок с 9 по 29 июля 2021.
403
#лес #пожар

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Зрителей не пустят на «Ладейное Поле» без ПЦР или прививочного сертификата
#фестиваль #историческая реконструкция
Зрителей не пустят на «Ладейное Поле» без ПЦР или прививочного сертификата

4 минуты назад

Общество
Более 20 000 квадратных метров Нижнего парка хотят отдать под частный спортивный центр
#строительство #общественные обсуждения
Более 20 000 квадратных метров Нижнего парка хотят отдать под частный спортивный центр

15 минут назад

Общество
Липецкая область уменьшила госдолг на 7%
#госдолг #рейтинг #доход
Липецкая область уменьшила госдолг на 7%

51 минуту назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
21
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
В частном секторе Сокола отключат холодную воду
#водоснабжение
5
В частном секторе Сокола отключат холодную воду

вчера, 17:06

Общество
Знаете ли вы, что Липецкая область - родина самозваного императора
#знаете ли вы #краеведение
26
Знаете ли вы, что Липецкая область - родина самозваного императора

вчера, 14:06

Общество