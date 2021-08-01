В России

36 минут назад

В Хабаровском крае разбился Су-35

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Летчик катапультировался

У самолета Су-35С при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов в Хабаровском крае отказал двигатель. Летчик катапультировался, его уже обнаружили - угрозы его здоровью нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Спустя четыре минуты после начала полета летчик катапультировался, а самолет продолжил движение в сторону Сахалина.

Позднее Су-35 потерпел крушение в акватории Охотского моря. В результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

Комиссия ВВО проводит расследование происшествия.
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