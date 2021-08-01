Неделя 48
33 минуты назад
А вот и август подошел
Итоги недели
С августом всех! Как-то так сложилось, что именно от этого месяца принято ждать внезапных неприятностей. В августе случился путч ГКЧП, затонула подводная лодка «Курск», случился дефолт 1998 года. Август отметился войной с Грузией и гибельными пожарами 2010-го года. Чего ждать от августа 2021 года, узнаем совсем скоро. Например, уже завтра мы выясним, прав ли главный по погоде в России Роман Вильфанд, сообщивший, что с понедельника нас может накрыть африканскими температурами: «Глава Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Липецкой области».
«Вот и ответ Росстата, у кого выросла заработная плата»
«В Долгоруковском районе депутаты выбрали главу» с пятой попытки! Это абсолютный рекорд в Липецкой области. Конкурсной комиссии все время что-то мешало: то кандидаты отзовут свои кандидатуры, то неправильно документы оформят, то на заседание комиссии не явятся. И вот депутаты райсовета остановились на кандидатуре главы администрации Долгоруковского сельсовета Юрия Сараева. Почти все это неспокойное время районом руководил Константин Моргачев, который в начале июля попал под суд по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Судья пока вынес неприятный для подсудимого вердикт: посадил подсудимого… на МРОТ. До окончания судебного процесса Моргачеву будут платить из районного бюджета 12 792 рубля в месяц.
Кстати, о зарплатах. На этой неделе GOROD48 опубликовал заработки сотрудников бюджетных организаций. Начнем с медиков. «Больше 130 тысяч в месяц: самая высокая зарплата – у главврача кожвендиспансера». Меньше остальных главврачей – 30 300 рублей в месяц – платили в прошлом году руководителю Лев-Толстовской районной больницы.
Между ними уместились все остальные. Судя по данным облздрава, среднемесячный заработок главврачей крупных больниц и организаций свыше ста тысяч рублей – норма. Уникальная ситуация с заработками сложилась в областной психоневрологической больнице, в которой у главврача зарплата меньше, чем у ее замов, получающих, соответственно, 103, 111 и 117 тысяч рублей против 88 100 рублей своей начальницы. Такая же ситуация и в Грязинской ЦРБ, где главврач получал 70 700 рублей, а его замы – по 80-90 тысяч.
В глубинке больше зарплаты у главврачей межрайонных больниц, чем у главврачей районных. Так, руководитель Данковской межрайонной больницы зарабатывала по 112 200 рублей в месяц, а зарплаты руководителей райбольниц за редким исключением не превышали 80 тысяч. Те самые исключения – главврач Липецкой районной больницы Сергей Мотин с 99 600 рублей заработка и главврач Елецкой районной больницы Джамалутдин Юзбеков с 109 200 рублями.
На том же сайте облздрава, кстати, висит огромный баннер, приглашающий медиков из других регионов переехать в Липецкую область и стать участниками региональной программы «Губернаторский миллион». При трудоустройстве в сельской местности иногородний медик можете получить еще от двух до двух с половиной миллионов рублей дополнительной выплаты. Нам необходимы терапевты и педиатры, в том числе и участковые, врачи общей семейной практики (семейной медицины), неонатологи, онкологи, офтальмологи, оториноларингологи, анестезиологи-реаниматологи, гастроэнтерологи, генетики, гериатры, инфекционисты, психиатры-наркологи, пульмонологи, рентгенологи, фтизиатры, эндокринологи, врачи скорой медицинской помощи и клинической лабораторной диагностики.
Самые большие заработки у директоров липецких школ оказалась отнюдь не в престижных гимназиях, а в заочной школе на улице Ковалева (см. «Дорогая Елена Сергеевна»: мэрия отчиталась о заработках директоров липецких школ»). Ее директор Елена Бирюкова в месяц получает 110 тысяч рублей. Но и это не сенсация. Один завуч этой же школы получает 106 тысяч рублей, другой – 115,5 тысяч. Далее по нисходящей – директор школы №59 «Перспектива» Дмитрий Гладышев со своими 107 тысячами 130 рублями среднемесячного заработка. На третьем месте этого хит-парада – директор 12-й гимназии Ольга Уласевич (103 300 рублей).
В среднем директора липецких школ получают 60-70 тысяч рублей в месяц. А в некоторых детсадах Липецка заведующие зарабатывают больше, чем директора школ.
Чужие деньги вызвали ожесточенную дискуссию читателей GOROD48
– Вот и ответ Росстата, у кого выросла заработная плата, – зарифмовал новость один из них.
– Директорами полно желающих быть, а учителями в городе с копеечными зарплатами мало кто хочет. Работают те в школах, кто на выслугах и пенсиях уже, да еще и молодых выживают, – написала Лена.
– Не сравнивайте труд учителя с другим. Это адский труд. Спрос ужасный – от муниципальных проверок до ВПР. Если вы посмотрели стены в учительской… Они обклеены разными конкурсами. Не примешь участия (он «добровольный») – получишь по шапке. Когда же учителю готовить уроки? – возразил Гость.
– Я не против высоких зарплат у директоров школ и учителей. Я против поборов в школах, сборов на ремонт классов, на охрану и подарочки, – попытался найти компромисс между полярными точками зрения Антон.
Самым дорогим для муниципального бюджета оказался директор липецкого зоопарка. Александр Осипов с 25- летним стажем работы руководителя зверинца вышел на первое место среди руководителей МУПов, МАУКов, МБУ и МКУ по заработкам. В среднем, он получает более 108 тысяч рублей в месяц (см. «Кому в Липецке жить хорошо: рейтинг зарплат директоров-«бюджетников»).
А мы спросили у нового вице-губернатора Сергея Курбатова, не проработавшего в должности и месяца, почему в областном бюджете денег стало заметно больше, а зарплаты липчан если и растут, то как-то незаметно. И продолжится ли в регионе в этом году «вертолетная раздача» денег, как это случилось в прошлом году, когда Россию накрыла первая волна коронавируса? Ответ на эти вопросы можно прочитать в публикации: «Наша задача, чтобы зарплаты росли быстрее, чем цены».
Как много лишних слов, как мало лишних денег
Кстати, «расстрельная» должность главного смотрителя Липецка обходится городскому бюджету в 104 300 рублей в месяц. Директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» зарабатывал 97 155 рублей. На эти структуры у горожан больше всего жалоб.
На этой неделе мэрия сообщила: «Жителей дома №2 на Осеннем проезде расселят». Новая экспертиза состояния конструкций третьего подъезда этой пятиэтажки показала, что она может сложиться в любой момент. Городской департамент ЖКХ попросит администрацию региона выделить средства на переселение жильцов третьего подъезда уже в этом году, двух других – в следующем.
Напомним, дом на 60 квартир по адресу Осенний проезд, 2 был построен в 1962 году. В январе 2020-го его признали аварийным. Проведенное усиление его конструкций не привело к желаемому результату.
«Расселят ли? Власти ответили на главный вопрос жителей улиц Радиаторная и Калинина» – глава Липецка Евгения Уваркина заявила собравшимся в бывшем ККЗ «Октябрь» людям, что уже в конце этого-начале следующего года городская администрация выйдет на торги по определению инвестора, а к реализации программы комплексного развития территории мэрия вместе с девелопером приступит в 2022 году. А еще госкорпорация «Дом. РФ» разрабатывает мастер-план строительства набережной рек Воронеж и Липовки. «Наша задача соединить набережную Липовки с набережной реки Воронеж», - сообщила живущим в бараках с удобствами на улице горожанам глава города.
«Все дороги в Липецке по нацпроекту в мэрии желают видеть отремонтированными к 31 августа». Претензии чиновники имеют к уже известным подрядным организациям: «Инфинити Групп» и «Строймастеру».
– По всем восьми муниципальным контрактам мы запустили процедуры их расторжения со «Строймастером». У этой организации есть 40 дней, чтобы исправить ситуацию. Мы видим, что по некоторым объектам этот подрядчик значительно ускорился, в частности, по улице Зегеля. В 20 числах августа по этому объекту – срок расторжения контракта. Если компания успеет сделать все работы, мы проведем экспертизы материалов и выполненных работ, и если к ним не будет претензий, улицу Зегеля примем, – сообщил GOROD48 первый вице-мэр Липецка Константин Востриков.
Между тем «Улица Зегеля расцветет на 10,6 млн рублей». В такую сумму оценен контракт на ее озеленение. Все работы почему-то должны быть выполнены в жару – до 30 августа. Подрядчик посадит 16 кленов, 157 туй, 322 куста можжевельника, 41 куст сирени, 1 400 спирей 3 742 розы. Рулонным газоном застелют почти 3 000 кв.м. территории.
«Кольцо трубного завода хотят сделать удобнее для движения». Горожанам предложили отправить на электронную почту департамента градостроительства и архитектуры Липецка свои предложения до 29 июля. Кто-то воспользовался нашим сайтом.
Арамис: «Без строительства виадука-развязки замена асфальта на плитку – полная дурь».
Надо: «Развилки и эстакады строить на данном участке, а не в песочнице с кустарниками ковыряться! Ей Богу, как дети эти проектировщики, застряли в прошлом веке».
Липчанин: «Лучше бы отремонтировали дорогу под мостом, от Новосёла до Товарного проезда».
А вот «На площади Заводской новый остановочный павильон появится к концу лета». Пока же липчане вынуждены мокнуть под дождем в ожидании транспорта.
GOROD48 спросил у липчан: «Чего вам не хватает для комфортной жизни в Липецке?» Выяснилось, что у липчан самые различные претензии. Их не устраивает состояние экологии, грязь в городе. Для комфортной жизни респондентам не хватает денег, они хотели бы получать более высокие зарплаты (как вариант 70 тысяч «чистыми»). А услуги ЖКХ могли бы быть и подешевле.
Несколько слов – о коммунальных услугах. На прошедшей в минувший вторник сессии горсовета было заявлено, что электросетевой комплекс городской энергетической компании уже в августе покупает ПАО «Россети», последние котельные мэрия желает продать ПАО «Квадра», а комплекс водоснабжения и водоотведения городской энергетической компании может попасть в концессию ГК «Росводоканал» (см. «Федеральные монополисты потянулись к активам ЛГЭКа»). Так что, похоже, за все ресурсы мы будем платить москвичам. По каким тарифам – скоро узнаем.
На этой же сессии «Депутаты выделили 14,3 миллиона рублей на содержание аппарата нового департамента мэрии Липецка». А еще в феврале вице-мэр Галина Пономарева заявляла, что расходы городского бюджета при создании новой структуры наоборот, будут сэкономлены. Аудиторы Счетной палаты тогда с ней не согласились. Но сейчас спросить уже не с кого – Галина Пономарева из мэрии уволилась.
На первый-второй рассчитайсь!
«95-летняя липчанка победила коронавирус». Вчера эту героическую бабушку выписывают из больницы скорой медицинской помощи №1, работающую вот уже более года как ковидный госпиталь. Мария Мурашкина прошла курс лечения и благодаря усилиям врачей и медсестер теперь здорова.
А в «среднем по больнице» не все хорошо. Так, с понедельника по субботу в регионе от ковида официально скончались 46 человек, а заболели – 1463 человека.
На этой неделе «В Липецкую область впервые привезли вакцину «Спутник Лайт». 4 400 доз. «Спутник Лайт» – это облегченный вариант «Спутник V», прививка – однократная. Препарат применяется для повторной вакцинации тех, у кого с момента вакцинации прошло шесть месяцев и более и для переболевших ковидом.
Прививку от коронавируса сделали 35% липчан. Кто-то по-прежнему является непримиримым ковид-диссидентом. А кто-то привился сам и привел к врачам и родственников. Так, 100% жителей села Верхняя Мосоловка Усманского вакцинировались от COVID-19. Чтобы побудить людей подставить плечо под шприц, в области проводят разные акции. «Сделал прививку – получил бутылку», – решили в Добровском районе. Не ту, о которой вы сразу подумали. Если бы давали ту, а не спортивную для воды, на прививку выстроились бы очереди.
«Все массовые мероприятия в Липецкой области запрещены до осени» – губернатор Игорь Артамонов внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». До 31 августа рекомендовано перевести на «удаленку» всех сотрудников от 65 лет и старше, а также беременных женщин.
Ну и ну!
«Председателя липецкого «Союза армян России» судят за посредничество в передаче взятки»… сотруднику ФСБ для покровительства в процессе легализации мигрантов! При этом чекист не выступал в качестве "подсадной утки": подсудимые знали, что дают деньги офицеру спецслужбы. Да и деньги ли это – 200 тысяч рублей?
«На железнодорожном вокзале Липецка видели похожего на кандидата в Госдуму человека». Позже его видели на Центральном рынке города. По Липецку он ходил в шинели и сапогах странного вида. Кстати, на этой же неделе этому самовыдвиженцу, председателю Нижегородского областного общественного движения «РУСЬ» Андрею Петрову облизирком указал на двери – он не смог собрать 15 тысяч подписей липчан в свою поддержку.
– Китель напоминает английский периода первой мировой. Может это британский шпиён? – посмеялся над внешним видом этого человека один из наших читателей.
– Ну у нас недавно похожего на прокурора видели. Потом уволили, – подхватил тему другой зубоскал.
Кстати, о человеке, похожем на прокурора. «Экс-прокурора оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду без прав». Суд лишь наказал рублем уже бывшего прокурора Октябрьского района Липецка Михаила Макеева, так как на момент совершения аварии он был спецсубъектом, к которому особо применяются законы страны.
А «В Ельце ищут свидетелей гибели кошки». Вечером 27 июня мурку задавили на улице Кротевича. Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 89155588788.
«Вот и ответ Росстата, у кого выросла заработная плата»
«В Долгоруковском районе депутаты выбрали главу» с пятой попытки! Это абсолютный рекорд в Липецкой области. Конкурсной комиссии все время что-то мешало: то кандидаты отзовут свои кандидатуры, то неправильно документы оформят, то на заседание комиссии не явятся. И вот депутаты райсовета остановились на кандидатуре главы администрации Долгоруковского сельсовета Юрия Сараева. Почти все это неспокойное время районом руководил Константин Моргачев, который в начале июля попал под суд по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Судья пока вынес неприятный для подсудимого вердикт: посадил подсудимого… на МРОТ. До окончания судебного процесса Моргачеву будут платить из районного бюджета 12 792 рубля в месяц.
Кстати, о зарплатах. На этой неделе GOROD48 опубликовал заработки сотрудников бюджетных организаций. Начнем с медиков. «Больше 130 тысяч в месяц: самая высокая зарплата – у главврача кожвендиспансера». Меньше остальных главврачей – 30 300 рублей в месяц – платили в прошлом году руководителю Лев-Толстовской районной больницы.
Между ними уместились все остальные. Судя по данным облздрава, среднемесячный заработок главврачей крупных больниц и организаций свыше ста тысяч рублей – норма. Уникальная ситуация с заработками сложилась в областной психоневрологической больнице, в которой у главврача зарплата меньше, чем у ее замов, получающих, соответственно, 103, 111 и 117 тысяч рублей против 88 100 рублей своей начальницы. Такая же ситуация и в Грязинской ЦРБ, где главврач получал 70 700 рублей, а его замы – по 80-90 тысяч.
В глубинке больше зарплаты у главврачей межрайонных больниц, чем у главврачей районных. Так, руководитель Данковской межрайонной больницы зарабатывала по 112 200 рублей в месяц, а зарплаты руководителей райбольниц за редким исключением не превышали 80 тысяч. Те самые исключения – главврач Липецкой районной больницы Сергей Мотин с 99 600 рублей заработка и главврач Елецкой районной больницы Джамалутдин Юзбеков с 109 200 рублями.
На том же сайте облздрава, кстати, висит огромный баннер, приглашающий медиков из других регионов переехать в Липецкую область и стать участниками региональной программы «Губернаторский миллион». При трудоустройстве в сельской местности иногородний медик можете получить еще от двух до двух с половиной миллионов рублей дополнительной выплаты. Нам необходимы терапевты и педиатры, в том числе и участковые, врачи общей семейной практики (семейной медицины), неонатологи, онкологи, офтальмологи, оториноларингологи, анестезиологи-реаниматологи, гастроэнтерологи, генетики, гериатры, инфекционисты, психиатры-наркологи, пульмонологи, рентгенологи, фтизиатры, эндокринологи, врачи скорой медицинской помощи и клинической лабораторной диагностики.
Самые большие заработки у директоров липецких школ оказалась отнюдь не в престижных гимназиях, а в заочной школе на улице Ковалева (см. «Дорогая Елена Сергеевна»: мэрия отчиталась о заработках директоров липецких школ»). Ее директор Елена Бирюкова в месяц получает 110 тысяч рублей. Но и это не сенсация. Один завуч этой же школы получает 106 тысяч рублей, другой – 115,5 тысяч. Далее по нисходящей – директор школы №59 «Перспектива» Дмитрий Гладышев со своими 107 тысячами 130 рублями среднемесячного заработка. На третьем месте этого хит-парада – директор 12-й гимназии Ольга Уласевич (103 300 рублей).
В среднем директора липецких школ получают 60-70 тысяч рублей в месяц. А в некоторых детсадах Липецка заведующие зарабатывают больше, чем директора школ.
Чужие деньги вызвали ожесточенную дискуссию читателей GOROD48
– Вот и ответ Росстата, у кого выросла заработная плата, – зарифмовал новость один из них.
– Директорами полно желающих быть, а учителями в городе с копеечными зарплатами мало кто хочет. Работают те в школах, кто на выслугах и пенсиях уже, да еще и молодых выживают, – написала Лена.
– Не сравнивайте труд учителя с другим. Это адский труд. Спрос ужасный – от муниципальных проверок до ВПР. Если вы посмотрели стены в учительской… Они обклеены разными конкурсами. Не примешь участия (он «добровольный») – получишь по шапке. Когда же учителю готовить уроки? – возразил Гость.
– Я не против высоких зарплат у директоров школ и учителей. Я против поборов в школах, сборов на ремонт классов, на охрану и подарочки, – попытался найти компромисс между полярными точками зрения Антон.
Самым дорогим для муниципального бюджета оказался директор липецкого зоопарка. Александр Осипов с 25- летним стажем работы руководителя зверинца вышел на первое место среди руководителей МУПов, МАУКов, МБУ и МКУ по заработкам. В среднем, он получает более 108 тысяч рублей в месяц (см. «Кому в Липецке жить хорошо: рейтинг зарплат директоров-«бюджетников»).
А мы спросили у нового вице-губернатора Сергея Курбатова, не проработавшего в должности и месяца, почему в областном бюджете денег стало заметно больше, а зарплаты липчан если и растут, то как-то незаметно. И продолжится ли в регионе в этом году «вертолетная раздача» денег, как это случилось в прошлом году, когда Россию накрыла первая волна коронавируса? Ответ на эти вопросы можно прочитать в публикации: «Наша задача, чтобы зарплаты росли быстрее, чем цены».
Как много лишних слов, как мало лишних денег
Кстати, «расстрельная» должность главного смотрителя Липецка обходится городскому бюджету в 104 300 рублей в месяц. Директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» зарабатывал 97 155 рублей. На эти структуры у горожан больше всего жалоб.
На этой неделе мэрия сообщила: «Жителей дома №2 на Осеннем проезде расселят». Новая экспертиза состояния конструкций третьего подъезда этой пятиэтажки показала, что она может сложиться в любой момент. Городской департамент ЖКХ попросит администрацию региона выделить средства на переселение жильцов третьего подъезда уже в этом году, двух других – в следующем.
Напомним, дом на 60 квартир по адресу Осенний проезд, 2 был построен в 1962 году. В январе 2020-го его признали аварийным. Проведенное усиление его конструкций не привело к желаемому результату.
«Расселят ли? Власти ответили на главный вопрос жителей улиц Радиаторная и Калинина» – глава Липецка Евгения Уваркина заявила собравшимся в бывшем ККЗ «Октябрь» людям, что уже в конце этого-начале следующего года городская администрация выйдет на торги по определению инвестора, а к реализации программы комплексного развития территории мэрия вместе с девелопером приступит в 2022 году. А еще госкорпорация «Дом. РФ» разрабатывает мастер-план строительства набережной рек Воронеж и Липовки. «Наша задача соединить набережную Липовки с набережной реки Воронеж», - сообщила живущим в бараках с удобствами на улице горожанам глава города.
«Все дороги в Липецке по нацпроекту в мэрии желают видеть отремонтированными к 31 августа». Претензии чиновники имеют к уже известным подрядным организациям: «Инфинити Групп» и «Строймастеру».
– По всем восьми муниципальным контрактам мы запустили процедуры их расторжения со «Строймастером». У этой организации есть 40 дней, чтобы исправить ситуацию. Мы видим, что по некоторым объектам этот подрядчик значительно ускорился, в частности, по улице Зегеля. В 20 числах августа по этому объекту – срок расторжения контракта. Если компания успеет сделать все работы, мы проведем экспертизы материалов и выполненных работ, и если к ним не будет претензий, улицу Зегеля примем, – сообщил GOROD48 первый вице-мэр Липецка Константин Востриков.
Между тем «Улица Зегеля расцветет на 10,6 млн рублей». В такую сумму оценен контракт на ее озеленение. Все работы почему-то должны быть выполнены в жару – до 30 августа. Подрядчик посадит 16 кленов, 157 туй, 322 куста можжевельника, 41 куст сирени, 1 400 спирей 3 742 розы. Рулонным газоном застелют почти 3 000 кв.м. территории.
«Кольцо трубного завода хотят сделать удобнее для движения». Горожанам предложили отправить на электронную почту департамента градостроительства и архитектуры Липецка свои предложения до 29 июля. Кто-то воспользовался нашим сайтом.
Арамис: «Без строительства виадука-развязки замена асфальта на плитку – полная дурь».
Надо: «Развилки и эстакады строить на данном участке, а не в песочнице с кустарниками ковыряться! Ей Богу, как дети эти проектировщики, застряли в прошлом веке».
Липчанин: «Лучше бы отремонтировали дорогу под мостом, от Новосёла до Товарного проезда».
А вот «На площади Заводской новый остановочный павильон появится к концу лета». Пока же липчане вынуждены мокнуть под дождем в ожидании транспорта.
GOROD48 спросил у липчан: «Чего вам не хватает для комфортной жизни в Липецке?» Выяснилось, что у липчан самые различные претензии. Их не устраивает состояние экологии, грязь в городе. Для комфортной жизни респондентам не хватает денег, они хотели бы получать более высокие зарплаты (как вариант 70 тысяч «чистыми»). А услуги ЖКХ могли бы быть и подешевле.
Несколько слов – о коммунальных услугах. На прошедшей в минувший вторник сессии горсовета было заявлено, что электросетевой комплекс городской энергетической компании уже в августе покупает ПАО «Россети», последние котельные мэрия желает продать ПАО «Квадра», а комплекс водоснабжения и водоотведения городской энергетической компании может попасть в концессию ГК «Росводоканал» (см. «Федеральные монополисты потянулись к активам ЛГЭКа»). Так что, похоже, за все ресурсы мы будем платить москвичам. По каким тарифам – скоро узнаем.
На этой же сессии «Депутаты выделили 14,3 миллиона рублей на содержание аппарата нового департамента мэрии Липецка». А еще в феврале вице-мэр Галина Пономарева заявляла, что расходы городского бюджета при создании новой структуры наоборот, будут сэкономлены. Аудиторы Счетной палаты тогда с ней не согласились. Но сейчас спросить уже не с кого – Галина Пономарева из мэрии уволилась.
На первый-второй рассчитайсь!
«95-летняя липчанка победила коронавирус». Вчера эту героическую бабушку выписывают из больницы скорой медицинской помощи №1, работающую вот уже более года как ковидный госпиталь. Мария Мурашкина прошла курс лечения и благодаря усилиям врачей и медсестер теперь здорова.
А в «среднем по больнице» не все хорошо. Так, с понедельника по субботу в регионе от ковида официально скончались 46 человек, а заболели – 1463 человека.
На этой неделе «В Липецкую область впервые привезли вакцину «Спутник Лайт». 4 400 доз. «Спутник Лайт» – это облегченный вариант «Спутник V», прививка – однократная. Препарат применяется для повторной вакцинации тех, у кого с момента вакцинации прошло шесть месяцев и более и для переболевших ковидом.
Прививку от коронавируса сделали 35% липчан. Кто-то по-прежнему является непримиримым ковид-диссидентом. А кто-то привился сам и привел к врачам и родственников. Так, 100% жителей села Верхняя Мосоловка Усманского вакцинировались от COVID-19. Чтобы побудить людей подставить плечо под шприц, в области проводят разные акции. «Сделал прививку – получил бутылку», – решили в Добровском районе. Не ту, о которой вы сразу подумали. Если бы давали ту, а не спортивную для воды, на прививку выстроились бы очереди.
«Все массовые мероприятия в Липецкой области запрещены до осени» – губернатор Игорь Артамонов внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». До 31 августа рекомендовано перевести на «удаленку» всех сотрудников от 65 лет и старше, а также беременных женщин.
Ну и ну!
«Председателя липецкого «Союза армян России» судят за посредничество в передаче взятки»… сотруднику ФСБ для покровительства в процессе легализации мигрантов! При этом чекист не выступал в качестве "подсадной утки": подсудимые знали, что дают деньги офицеру спецслужбы. Да и деньги ли это – 200 тысяч рублей?
«На железнодорожном вокзале Липецка видели похожего на кандидата в Госдуму человека». Позже его видели на Центральном рынке города. По Липецку он ходил в шинели и сапогах странного вида. Кстати, на этой же неделе этому самовыдвиженцу, председателю Нижегородского областного общественного движения «РУСЬ» Андрею Петрову облизирком указал на двери – он не смог собрать 15 тысяч подписей липчан в свою поддержку.
– Китель напоминает английский периода первой мировой. Может это британский шпиён? – посмеялся над внешним видом этого человека один из наших читателей.
– Ну у нас недавно похожего на прокурора видели. Потом уволили, – подхватил тему другой зубоскал.
Кстати, о человеке, похожем на прокурора. «Экс-прокурора оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду без прав». Суд лишь наказал рублем уже бывшего прокурора Октябрьского района Липецка Михаила Макеева, так как на момент совершения аварии он был спецсубъектом, к которому особо применяются законы страны.
А «В Ельце ищут свидетелей гибели кошки». Вечером 27 июня мурку задавили на улице Кротевича. Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 89155588788.
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27.06.2021 08:00Неделя 48